“Creo que para la sociedad la consistencia, la coherencia, la firmeza, el carácter son las características que van a buscar en nuestra dirigencia. Me siento tranquila y siento que los pasos que tanto yo como mi equipo como el PRO ha dado en estos años, después de haber perdido las elecciones, ganar las de medio término, estar preparados para las elecciones que vienen, haber logrado los cinco senadores que cambiaron la realidad del Senado y haberle dado al PRO una política ideológica fuerte”, consideró la dirigente que pasó por todos los espacios políticos de la Argentina y que encargó encuestas para posicionarse en la interna.

Una pregunta: ¿Decir "en cualquier circunstancia" es sinónimo a "si no me dejan en el PRO, me voy"?

image.png Patricia Bullrich no encuentra lugar en la interna de Juntos por el Cambio mientras Horacio Rodríguez Larreta acelera acuerdos con todos los espacios dentro y fuera del espacio.

Al aire de TN, ella fue consultada por las chicanas de Larreta -"hablar es muy fácil pero hay que gobernar"- y retrucó: "Hemos gobernado y gestionado juntos".

Sin embargo, cerró: "La discusión terminó (pero) los debates cuando son importantes tienen esas características, no hay que tenerle miedo. Nosotros en Juntos por el Cambio como una fuerza democrática tenemos discusiones pero estamos todos unidos porque sabemos perfectamente los peligros que tienen la Argentina y el riesgo que vendría si nosotros ponemos en peligro la unidad”.

“La verdad es que somos una fuerza democrática, no somos verticales, no busquen en nosotros la verticalidad que puede tener el kirchnerismo. Que la gente se quede tranquila que estamos unidos y que vamos a ir juntos y con más fuerza a las elecciones que vienen”.

Tanto el expresidente Mauricio Macri como Bullrich pudieron ver en el almuerzo del PRO días atrás como todos apoyaron a Larreta al sacar las vallas y no ir al choque con los K en la calle.

Si bien la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no lanzó un comunicado para apoyarlo, radicales y de otros espacios celebraron la decisión del porteño.

