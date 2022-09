Habló un amigo de Sabag: "Su intención era matar a Cristina"

"Lamentablemente no ensayó antes"

A mitad de la entrevista, el hombre tuvo un ida y vuelta a raíz de una pregunta de Lío Pecoraro que generó un tenso momento en vivo: “¿Sentís que quiso matar a Cristina a la mandataria?“. “ Yo creo que su intención original era matarla sí, pero lamentablemente no ensayó antes”, respondió, generando asombro y repudio en el piso.

“Está diciendo una barbaridad”, interrumpió Nancy Pazos. “Te quiero decir algo, porque la verdad que estamos en un momento donde no tenemos que dejar pasar algunas cosas, y yo te súper agradezco el testimonio, pero recién dejaste pasar que no practicó, diciendo algo casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la matara a la vicepresidenta”. Mario sostuvo su actitud y le contestó con otra repudiable opinión: “Y por ahí significaría menos impuestos...”.

“Más allá de la discusión, que me parece que no vale la pena, nosotros como comunicadores queremos decirte que ese es el límite, de lo que se puede decir y lo que no. Si tu amigo ayer creyó que matando a Cristina se convertía en un héroe, es porque del otro lado o porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas y es de un nivel de odio que es imposible”, lo cortó Pazos.

Y sentenció: “Está bien todo lo que contás con respecto al acusado, pero la verdad insisto en que desearle la muerte a cualquier persona, no es algo que podamos dejar pasar. No se puede convalidar y queda registrado”.

