"Magnicidio", el intento: Adolf Hitler, Fidel Castro, la Thatcher... y CFK

Y entre los otros que sí terminaron concretándose están los de John F. Kennedy, John Lennon, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Tupac Shakur, Isabel de Baviera, Álvaro Obregón, entre otros.

Algunos de ellos, a su vez, llegaron a la pantalla grande de la mano de películas y series, como JFK, dirigida por Oliver Stone en 1991, sobre el asesinato de Kennedy; el asesinato de John Lennon, de J.P. Schaefer, sobre el de Lennon, y El paciente interno, documental sobre el intento de magnicidio contra Díaz Ordaz.

hitler.jpg Durante su vida política, Adolf Hitler fue objeto de varios atentados, algunas fuentes llegan a citar al menos 42 tentativas, pero ninguna tuvo éxito.

El ataque a Cristina Kirchner

Por el ataque a Cristina Kirchner fue detenido Fernando Andrés Sabag Montiel, un hombre brasilero de 35 años con antecedentes penales.

De acuerdo a lo que mostraron las filmaciones que captaron el momento exacto, el hombre se acercó a centímetros de la mandataria, la apuntó con un arma y gatilló, pero la bala no salió.

Por el hecho, Alberto Fernández decretó feriado nacional en un mensaje emitido en cadena nacional, en el cual calificó al episodio como el "más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia".

Hubo también dirigentes de la oposición que afirmaron que "no lo creen", y que estuvo "todo armado"...

Sea como fuera, si de algo no quedan dudas es estos hechos afectan nuestra democracia. Y es por la democracia que deberíamos movilizarnos. No debe ser una movilización partidaria. No se puede banalizar este grave acontecimiento.

