“Se han cometido muchas injusticias bajo esos términos. Hay gente que fue contratada para un puesto hace 15 años y no se la pasó a planta permanente. Y hay otras personas que entraron recién y ya se les dio luz verde”, se quejó el futuro ministro del Interior. Sobre cómo actuará Milei ante estos empleados, Francos precisó que “tomará las medidas que la ley le permita” y que “apelaremos a la judicialización de aquellos pases poco fundamentados”.

“Tiene que quedar claro: el que entró por la ventana, lo sacaremos por la puertea. Y lo haremos justamente por la puerta porque tenemos modales”, ilustró.

Menos ministerios

En el marco del recorte del gasto público, Francos confirmó la reducción de ministerios a 9: “Tenemos en mente una reestructuración del organigrama público. Hay organismos y ministerios que están superpoblados y se tendrán que recudir”.

“Ahora, cuando uno reduce, no necesariamente se acaban algunas funciones. Unas pueden dejar de existir por no tener sentido alguno y otras se reformularán”, planteó. Va a haber un recorte grande en todas partes. No podemos defraudar la esperanza de la gente. Sentimos su apoyo y expectativa”, completó.

Leyes al Congreso

Sobre el cierra de la entrevista, Francos habló muy brevemente de la “ley ómnibus” que Milei enviará apenas asuma al Congreso y que contempla reformas laborales, económicas y políticas: “Solo puedo decir que se está analizando eliminar las PASO y se llamará a extraordinarias. Puede que otras varias cosas también se cumplan ”, concluyó.

Más contenido en Urgente24:

Israel: Familias de rehenes "humilladas" prometen más protestas

El río Paraná sigue creciendo y genera más preocupación

"El embajador de USA era agente cubano" (FBI)

Coparticipación: Milei y la oportunidad para comenzar de 0