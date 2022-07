Gobierno cuestionado: Fuerte banderazo en todo el país

Referentes de la oposición como Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, se mezclaron con los manifestantes quienes compartieron el espacio con Luis Brandoni. El actor, en conversación con el canal de noticias TN, reflexionó que "la gente quiere manifestar su mal humor sin violencia. Queremos vivir en democracia y que esto termine de una vez así recuperamos la democracia para siempre".

"Esto es una mayoría extraordinaria de gente que vino espontáneamente, no la trajo nadie. Esa es la verdad. El Gobierno no escucha nada. Nosotros tenemos la decisión de venir y gastar los zapatos, satisfechos de venir a Plaza de Mayo a cantar el himno. La gente está harto de esto, en las elecciones se van a enterar", agregó el militante radical.

Lo reclamos fueron acompañados donde se mirara por cantos, aplausos y los tradicionales cacerolazos lejos de los balcones pero cerca de Balcarce 50, algunos exaltados sacudían las rejas como si quieran entrar. Imposible.

En este sentido, una de las manifestantes compartió al mismo canal de televisión expresiones que justifica su presencia en el lugar

Nos trae la patria, la libertad y el absoluto hartazgo de un Gobierno que no ve, que no mira y no entiende lo que padecemos los argentinos. Un gobierno que se nos ríe en la cara. La democracia no les da el derecho a pasarnos por encima

Los autoconvocados movilizaron las protestas del 9 J

Qué pasó lejos del Obelisco

La protesta y en contra del Gobierno se replicó en ciudades de todo el país. En Mendoza, la convocatoria se hizo en San Martín y la Peatonal Sarmiento y San Martín, punto central de la capital provincial, para reclamar por la gestión de Alberto Fernández.

Los autoconvocados de Rosario se acercaron al Monumento de la Bandera, mientras que en la provincia de Córdoba, reclamaron en Patio Olmos conocido centro comercial de la Docta.

Otro escenario fueron Mar del Plata y San Miguel de Tucumán En la primera de ellas la movilización concurrió hasta el Monumento al General San Martín y en la ciudad donde se recordó el Día de la Independencia fue la céntrica Plaza que recuerda la gesta patriótica de julio.

La Izquierda protestó en Plaza de Mayo

A todo esto diferentes partidos y agrupaciones de izquierda protestaron por las medidas económicas que acompañan el acuerdo con el FMI.

En las primeras horas de la tarde (desde las 14) marcharon con carteles rojos que repudiaban el acuerdo con el fondo. Luego coincidieron con los autoconvocados entorno del Obelisco.

Desde allí la dirigente Manuela Castañeira señaló que "estamos viviendo en el país una crisis económica y política en medio de una fuerte corrida cambiaria. El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa hasta ahora solo atinaron a reafirmar el acuerdo con el FMI",

Luego remarcó que:

Desde el gobierno no son capaces de imponer una medida que afecte las ganancias de los grandes empresarios, de los exportadores e importadores del campo y de la industria y de los bancos, medida que sería fundamental para aumentar significativamente las reservas del Banco Central con el objetivo de frenar la devaluación en curso que pulveriza los salarios

