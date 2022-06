El Gobierno y su fallida estrategia comunicacional por Instagram

La idea era poder interactuar con los internautas en redes sociales, pero desde el Gobierno -a través de la cuenta de Cerruti- decidió utilizar la herramienta de Instagram que se basa en limitar los comentarios, es decir, no permitir que se pueda opinar en la publicación, para poner un freno ante la cantidad de insultos, ironías, reclamos y hasta burlas que predominaron en la publicación.

"¿Qué me gustaría saber? ¿Qué hacen con toda la guita que se afanan, vos y todo el gobierno de Kristina?... ¿Por qué nos mienten con la inflación, con que la culpa es del otro si hace años estamos con este Gobierno que solo hace nada y piensa en reelección... Por qué mienten tanto!! Se creen que somos estúpidos? Dicen que estamos cada vez mejor cuando nos estamos muriendo de hambre. No tenemos dinero ni para los remedios, pero claro ustedes pueden darse el lujo de viajar y pagar en dólares no les importa nada son cínicos", fueron algunos de los reclamos y preguntas que recibió Gabriela Cerruti.

Otros mensajes, rezaban: "Más que una pregunta es un ruego....no lo dejes hablar MAS a garganta profunda, hacenos el favor nos enferma... Porqué no se van a la mierda yaaaaa, ladrones, mentirosos, corruptos, no tienen vergüenza!".

Así las cosas, lo que intentó ser una nueva estrategia comunicacional, solo alcanzó a recoger 25 comentarios, preguntas o quejas, antes de que el Gobierno tomara la decisión de limitar la libertad de expresión y no permitir que los ciudadanos se expresen a través de comentarios de Instagram, paradójicamente, como la propia Gabriela Cerruti lo pidió en el video.