BCRA: Pésima maniobra y mantiene la tendencia vendedora

En paralelo, el BCRA emitió en junio más de $1,1 billones para financiar al déficit y comprar bonos del Tesoro, lo cual contribuye en que haya todavía más cantidad de pesos y Leliq en circulación, generando mayores tensiones cambiarias y mayor presión bajista sobre la tasa de interés.

Desde un bróker local señalaban que existe una enorme exceso de liquidez que no encuentra activos para posicionarse.

El mercado en pesos está cerrado y los inversores no quieren saber nada con la deuda del Tesoro. Por otro lado, el BCRA no renovó el 100% de Leliq y expulsó pesos hacia el mercado. Así, hay pesos dando vuelta que arrastran para abajo las tasas de colocación y al alza al tipo de cambio. En paralelo, esta medida le permitió a muchos operadores hacerse de pesos via caución para comprar dólar. Al BCRA le salió el tiró por la culata

Esto mismo destacaba el analista financiero Christian Buteler: MEP entre $280/$290 o CCL entre $290/$300 no es racional. El BCRA debería desandar el desastre realizado estas últimas semanas y el precio bajar. Veremos... y continúa:

Una genialidad lo que hizo el BCRA, con los pesos que él mismo puso en el mercado en junio hoy le llevan el ccl a $300

