El desdoblamiento cambiario para operaciones turísticas se lo había pronosticado Miguel Kiguel a inversores. “Puede haber un dólar turista y otro oficial y ese dólar turista comenzará a absorber cada vez más operaciones”, estimó el ex secretario de Finanzas y director de la consultora Econviews, en un evento organizado por el fondo MegaQM.

Kiguel señaló, relató el diario Ámbito Financiero, que “el Gobierno no quiere devaluar”. “El tipo de cambio real está muy atrasado, pero el Contado con Liquidación está adelantado en $270. Está como el 2001, cuando estaba a $3,5”, explicó Kiguel, quien consideró que “lo cierto es que la situación así como esta no aguanta, la economía se frena y la inflación sube por falta de productos”.

El titular de Econviews considera que ya en 2022 las reservas no van a subir y quedaría muy por debajo del nivel que pide el acuerdo con el FMI para este año.

La salida de dólares por gastos en el exterior preocupan especialmente al gobierno. Entre enero y mayo, se fueron unos US$1.500 millones de las reservas del BCRA por ese concepto.

Batakis se había mostrado a favor de un desdoblamiento del tipo de cambio antes que el Frente de Todos fuera gobierno. “Me parecería razonable, podría haber un dólar turismo, otro ahorro y otro para el comercio exterior, pero no creo que el gobierno lo aplique”, le dijo en 2018 al diario Página12.

Sin embargo, este tipo de política podría generar algún tipo de resistencia interna. “El Banco Central puede desdoblar el mercado sin una normativa, pero este Banco Central no lo quiere, no le gusta y no lo apoya. No esperaría nunca que este Banco Central vaya por ese camino”, dijeron en la entidad monetaria, según informó en las últimas horas lanación.com. Había sido el presidente del BCRA, Miguel Pesce, el que recomendó a Batakis para asumir en reemplazo de Martín Guzmán.

