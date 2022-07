El Gobierno denunció a 2 diputados y JxC estalló de furia

La denuncia apunta también contra el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, el tercero de los firmantes de aquella presentación que hicieron Milman y López Murphy el 5 de julio en la causa del avión, con el patrocinio de los abogados Yamil Darío Santoro y María Eugenia Talerico.

El diputado Milman, uno de los denunciados, es integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y fue titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación que tiene idéntica normativa que la AFI en cuanto a la reserva de su estructura y personal.

En la denuncia se resalta que la autoría penal por los hechos no es de quienes la hubieran publicado en medios periodísticos ni tampoco se busca limitar el ejercicio de esa función y el derecho a la expresión.

"¿Pretenden intimidarme con amenazas y denuncias? Veo que no les quedó claro: no les tengo miego. No me van a callar. Soy Diputado Nacional por y para mis compatriotas y seguiré defendiendo la libertad y la República, como lo he hecho toda mi vida", escribió Ricardo López Murphy en su cuenta de Twitter.

Desde Juntos por el Cambio estallaron de furia contra el Gobierno y se solidarizaron con ambos diputados denunciados:

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1545181447690092545 ¿Pretenden intimidarme con amenazas y denuncias? Veo que no les quedó claro: NO LES TENGO MIEDO. No me van a callar. Soy Diputado Nacional por y para mis compatriotas y seguiré defendiendo la libertad y la República, como lo he hecho toda mi vida. https://t.co/udOtnaQ9gd — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 7, 2022

https://twitter.com/herlombardi/status/1545431938005188609 Quieren transformar la Argentina en el Reino del Revés.

Los que buscan la verdad son denunciados por los encubridores del escándalo del avión iraní-venezolano.

Solidaridad con los diputados @rlopezmurphy y @gmilman

https://t.co/riz5ZSBfm9 — Hernán Lombardi (@herlombardi) July 8, 2022

https://twitter.com/pau_oliveto/status/1545461670558011393 No nos van a asustar por más que nos persigan y denuncien. Toda mi solidaridad con @rlopezmurphy y @gmilman . — Paula Oliveto (@pau_oliveto) July 8, 2022

https://twitter.com/MercedesJoury/status/1545470626068017152 Es inconcebible y alarmante que el gobierno denuncie a dos diputados opositores por pretender saber la verdad del escándalo del avión venezolano-iraní. Total acompañamiento y solidaridad con mis compañeros @rlopezmurphy y @gmilman pic.twitter.com/zlqt21HE5F — Mercedes Joury (@MercedesJoury) July 8, 2022

https://twitter.com/slospennato/status/1545453355165704192 La denuncia de la AFI a @rlopezmurphy y @gmilman pretende intimidar a la oposición que busca la verdad sobre el avión Iraní. No les preocupa el narco/terrorismo pero sí los desvela quedar expuestos en su ineptitud o complicidad. — Silvia Lospennato (@slospennato) July 8, 2022

https://twitter.com/alefinocchiaro/status/1545438528707895303 El de la AFI de Agustín Rossi con el avión iraní-venezolano es un doble escándalo. Además de demostrar incapacidad de anticipar riesgos ahora persigue a los diputados @rlopezmurphy y @gmilman que alertan sobre las irregularidades que nos amenazan a los argentinos. — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) July 8, 2022

https://twitter.com/gracielaocana/status/1545457829951295490 Han puesto en riesgo a toda la población argentina, no olvidemos que hemos sufrido dos atentados sumamente dolorosos. Mi solidaridad con los Diputados @gmilman y @rlopezmurphy. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) July 8, 2022

https://twitter.com/Pablo_Torello/status/1545450685902204929 Los diputados @gmilman y @rlopezmurphy avisan lo qué pasa con el avión iraní y el jefe de la AFI (que decía que era un vuelo de instrucción)los denuncia. País de locos. Y gobierno de ineptos y apretadores. pic.twitter.com/aNC0Cj5Tf5 — Pablo Torello (@Pablo_Torello) July 8, 2022

https://twitter.com/ajmechet/status/1545452327338901504 Muy fondo de olla la denuncia a dos diputados de la oposición.



Muy de gobierno inepto hacer todo mal y querer embarrar al otro: todavía deben explicaciones sobre el avión y su tripulación.



Fuerza @gmilman y @rlopezmurphy pic.twitter.com/caFzSgNrmf — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) July 8, 2022

