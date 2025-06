Fuerte CFK contra Javier Milei, el Poder Judicial y los propios

Retorno en Corrientes

Durante el acto, CFK sostuvo que su postulación desató una ofensiva judicial y mediática en su contra, y apuntó: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Piden que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”. En ese marco, desafió a sus detractores: “Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.