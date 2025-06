CFK por Martín Ascúa, Lilian Lemoine con Lisandro Almirón... y llegó Marcela Pagano (y Rial)

almiron lemoine.jpeg Lilia Lemoine y Lisandro Almirón.

Marcela Pagano

En tanto, a kilómetros de distancia, la diputada nacional Marcela Pagano (LLA / PBA), posteó desde @Marcelampagano:

No somos casta. Somos elegidos del pueblo y en nuestro rol nos entregan fueros que nos dan una cobertura legal que el resto de los habitantes no tiene. Los legisladores debemos demostrar que estamos a la altura de ejercer ese rol y poder manejar ese “privilegio”. Abro hilo

No podemos tener legisladores con una psiquis dañada que malversen el uso de ese beneficio legal. Tampoco es justo que la salud de un presidente sea materia de Estado pero no así la de un legislador. Que sea todo público.

Ojalá todos los diputados, sin importar su partido político, reflexionen sobre la importancia de igualarnos con las condiciones de trabajo que tiene cualquier persona que entra a trabajar en blanco a la actividad privada y se sometan a los exámenes de salud. Espero adhesiones.

Embed No somos casta. Somos elegidos del pueblo y en nuestro rol nos entregan fueros que nos dan una cobertura legal que el resto de los habitantes no tiene. Los legisladores debemos demostrar que estamos a la altura de ejercer ese rol y poder manejar ese “privilegio”. Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 8, 2025

La falsa libertad desde @estallido17079: El apellido menem no es casta? Bullrich no es casta? Francos no es casta? Iglesias no es casta? Scioli no es casta? Dejen de burlarse del pueblo Marcela.

@Marcelampagano: Yo no soy casta. Hablo por mi. Besos.

Mer desde @Mecha_lop: Entonces hablá en singular, usar términos plurales también adjudica a ellos.

Victor Hugo Olivares desde @olivaresvictorh: Es razonablemente lógico que cada legislador tenga los tests científicos que lo avalen en su sano juicio, y así, al menos profesional y científicamente, es una garantía más de que el congreso no está en manos de desequilibrados y adictos sino con legisladores idóneos y estables.

El cruce con Lemoine:

Lilia Lemoine desde @lilialemoine: Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente.

Cande desde @Candemaniac: Que obsesión tienen con los test psicologicos, tmb recuerdo que Zicarelli lo menciono hace unos dias... Que raro todos estos con las mismas ideas

@lilialemoine: Cobran del mismo lado.

@Marcelampagano: Dale Lilia, te da miedo el test? No es obsesion, es que no estás a la altura de manejarte sola, mucho menos de tener fueros. Vamos al hospital público que quieras. Te propongo que vayamos mañana mismo a primera hora al Garrahan y que nos hagan a ambas los test allí. Te animas?

Vivi desde @vivipinto02: Y rinoscopia tambien, por favor!

@Marcelampagano: Reeeeeeeeeee a donde me digan me presento. Pero @lilialemoine tiene miedo. Mucha cacatúa en programas de amigos, cacatúa en marchas de jubilados, pero poco ovario para mostrar su estado de mental.

@Marcelampagano: Dale Lilia, te da miedo el test? No es obsesion, es que no estás a la altura de manejarte sola, mucho menos de tener fueros. Vamos al hospital público que quieras. Te propongo que vayamos mañana mismo a primera hora al Garrahan y que nos hagan a ambas los test allí. Te animas?

@lilialemoine: Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso.

@Marcelampagano: Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos. Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenes óvulos inseminados de un “hombre del poder” congelados, ni tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad como hiciste vos, encima prometiéndole a cambio un proyecto de ley para “que se quede tranquilo” de que nadie lo obligaría a reconocer a ese eventual hijo. Usas tu banca en tu beneficio propio, ridicula y encima te crees que aportaste algo a que Milei sea presidente cuando estuviste bien escondida en la lista y en la campaña. Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te no cuido, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer. Hubo uno solo que si te quiso, y lo traicionaste. Y al “amigo” que te ayudó, lo ensuciaste por tener cámara de TV. Estás donde estás porque no saben qué hacer con vos…lo del fideicomiso ni idea, pero presenta las pruebas porque sino tenes vos que hacerme una denuncia penal ya que ambas somos políticamente expuestas, no? Y no esquives la cola a la jeringa, cuando vamos al hospital público y nos sometemos a la pericia psicofisica y rinoscopia ambas?

Debate de Lemoine con otros usuarios de X:

LVD-AM desde @lvd_am: Que asco tu participación en esta red social. No tenes un mínimo de respeto por tu cargo de diputada, y te seguís comportando como una chiquilina calentona.

@lilialemoine: Esto es X... no la cámara de diputados. Andá y reclamale a la sacada que grita barbaridades en el hemiciclo.

Anvi desde @Anvitw: Paren. Qué payasada! Hay empleados que hacen psicotecnico, alcohol y drogas a diario por mucha menos plata que ustedes. Y eso que las dos me caen bien! No pueden seguir así. Cada una con sus maneras sirven a una causa superior, más allá de sus egos. Qué desperdicio!!!!

@lilialemoine: Hice en 2021 para trabajar en la legislatura por última vez... y entré. De hecho cada vez que trabajás en un empleo privado te lo piden. Trabajé en varias empresas... no soy Máximo ni la esposa de Massa. Abrazo.

@Anvitw: Y bueno! Entonces paren de pelear!!! Es ridículo. Todo el tiempo dándole la razón a los que dicen que las mujeres somos quilomberas. No ventilen más sus penas!!! Sean piadosas entre ustedes! Hay muchas como yo y mi familia que apostamos al país.

Debate de Pagano con otros usuarios:

ÑoÑa y Republicana de morondanga desde @tana_Jujuy: Marcela querida, te enterraste sola. Todo el mundo sabe que a Lemoine le faltan unos cuantos minutos de cocción, pero si vos tenés pruebas de su enfermedad que la convierten en no idónea para el cargo tendrías que hacer una denuncia, deber de funcionaría o no?

@Marcelampagano: El verdadero jefe de esta demente me pidió que no lo hiciera.

Mileia (Lau) desde @laudotzip: Y por qué sólo al legislativo? Como siempre, te quedas cortita. Agrégale al poder judicial.

@Marcelampagano: Trabajando en eso también !

WaKeUP desde @__C_a_c_t_u_s__: te comiste el personaje pagano, en 2 años volves a ser panelista. Aca lo unico q importa es hacer lo que pide Milei. Todo lo demas es gilada.

@Marcelampagano: Yo no soy oveja de nadie. Yo apoyo las ideas del presidente, que vino a despertar leones PENSANTES, recuerdan? Y el panelismo es una profesión súper divertida, por qué no?

@__C_a_c_t_u_s__: Pero despues cuando tenes q defender las ideas faltas.

Embed Pero despues cuando tenes q defender las ideas faltas pic.twitter.com/caQi6YlStD — WaKeUP (@__C_a_c_t_u_s__) June 8, 2025

@Marcelampagano: Leona. Nunca oveja.

Mia desde @Mialygosa: Vos tambien vas a programas de amigos Marce.. solo que los tuyos son un poco cuestionables.

Embed Vos tambien vas a programas de amigos Marce.. solo que los tuyos son un poco cuestionables.. pic.twitter.com/VsQQtbZ9lS — Mia (@Mialygosa) June 8, 2025

@Marcelampagano: No es mi amigo, jamás tome un café con él, es apenas el líder de su franja en rating y líder en su canal, que dicho sea de paso codea con TN como el más visto. Por eso Lemoine se desesperaba porque la mimen en esa señal. Si, yo decido ir con los elegidos del público. Rial lo es.

Una cosa más, yo me banco las críticas de Jorge y su equipo, y de todos los periodistas de ese canal y de otros. Lemoine tiene que ir a entrevistas arregladas porque no tolera que le pregunten en serio. O sino hace el papelón de cortar el teléfono como le hizo a la Sra Barbarrosa.

---------------------

