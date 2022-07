image.png Resultados de la encuesta de julio de Clivajes Consultores.

Esto es un golpe al relato del Gobierno, que no a través de sus figuras no deja pasar oportunidad de criticar a la gestión anterior por la pesada herencia con el fin de demonizar a la oposición de Juntos por el Cambio. De hecho, ese discurso se probó inútil en las últimas elecciones, que el oficialismo perdió en todo el país. Sin embargo, el Presidente, la Vice y otros insisten en esa estrategia.

Pero los resultados atacan principalmente al discurso positivo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo que el Presidente pregona en sus apariciones. Nada de esto le llega a una opinión pública asediada por una inflación cuyo piso se eleva todos los días.

La floja performance del actual gobierno en término de satisfacción económica se condice con el pesimismo que mostraron los consultados por Clivajes: el 62,1% consideró la situación empeorará en alguna medida en el resto del año.

image.png

En términos electorales, por otro lado, la principal motivación también es económica: el 55% respondió que votará a quien mejore su situación personal independientemente de a qué partido pertenezca. Un 35,4%, en cambio, se mostró en desacuerdo con esa postura.

image.png

La encuesta de Clivajes también incluye una medición de imagen de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien lleva apenas 20 días en el cargo. Por el momento, la funcionaria acumula mayor imagen negativa que positiva: 39,8% vs. 25,3%. Un 20,4%, en tanto, tiene una percepción regular, mientras que un 14,5% no sabe o no contesta.

batakis-clivajes.jpg

Más contenido de Urgente24

Otra jornada frenética y Alberto reza por el fin de semana

Alberto, entre excusas y promesas: "Quédense tranquilos"

La mala suerte de Alberto: Se postergó la reunión con Biden

Luis Naidenoff y Carolina Losada 'blanquearon' su amor (Video)

Economista alerta por "multicrisis" y caída institucional