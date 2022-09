En Recurso Extraordinario, Eduardo Machín a la CSJN

La posible reelección de Alberto Lugones al Consejo de la Magistratura de la Nación despertó una polémica entre los jueces. Una de las listas que compite por una silla en el organismo -lista Compromiso Judicial, con Eduardo Machín- asegura que sus miembros no pueden reelegirse (artículo 3ro. de la Ley Nº 24.937), mientras que en la Lista Celeste argumentan que la ley que llevó a Lugones al Consejo fue declarada inconstitucional. Agregan que esto ya fue resuelto en las causas 'Molea, Diego c/ en Consejo de la Magistratura de la Nación- Ley 24937 s/ proceso de conocimiento' y 'Matterson, Carlos María c/ en Consejo de la Magistratura de la Nación s/proceso de conocimiento'-, y por eso se presentaría para un primer mandato.