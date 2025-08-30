Elecciones en Corrientes: dónde consultar los resultados y el padrón

Qué se elige y cómo se vota

En esta jornada, los correntinos definirán al próximo gobernador y vicegobernador. Además, se renovarán cinco bancas en el Senado provincial y quince en la Cámara de Diputados. A nivel municipal, se elegirán intendentes, concejales y consejeros escolares en 74 municipios.

El proceso se realizará mediante boleta partidaria, también conocida como “lista sábana”. Los electores tienen la opción de votar por una lista completa o combinar candidatos de diferentes partidos. En caso de que ninguna fórmula alcance el 45% de los votos o el 40% con una diferencia superior al 10% respecto al segundo, se realizará una segunda vuelta el 21 de septiembre.

Candidatos y resultados

Un total de siete fórmulas competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial. Las listas de candidatos a gobernador y vice son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten Partido de la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones Encuentro por Corrientes – ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano

Los resultados provisorios podrán consultarse a partir de las 21:00 horas del domingo a través del sitio web oficial de la Junta Electoral: elecciones2025.corrientes.gob.ar.

Escrutinio definitivo

La Junta Electoral informó que el escrutinio definitivo de las elecciones comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 horas en la Honorable Legislatura Provincial. Para este proceso, se habilitarán 22 mesas escrutadoras y se permitirá el ingreso de apoderados y fiscales acreditados por los partidos políticos. Las solicitudes de acreditación deben enviarse antes del lunes 1 de septiembre a las 13:00.

El oficialismo de Corrientes monopolizó las calles con una abrumadora presencia de carteles publicitarios, lo que generó quejas entre sus adversarios. Mientras que la campaña tradicional se llenó con las caras de los candidatos de Vamos Corrientes, especialmente Juan Pablo y Gustavo Valdés, así como de Eduardo Tassano y Claudio Polich, la oposición se volcó a las plataformas digitales para difundir sus mensajes.

Los principales competidores de los Valdés recurrieron a estrategias alternativas. Tincho Ascúa, del peronismo, se apoyó casi exclusivamente en las redes sociales para potenciar su figura. Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, contó con la ayuda de la "tropa digital" de su partido, que viajó a Corrientes para crear contenido y buscar un triunfo sorpresa. Por su parte, Ricardo Colombi, que celebró su cumpleaños 68, inició y cerró su campaña con transmisiones en vivo.

Colombi se quejó de la "censura" de los medios tradicionales en la provincia, mientras que Gustavo Valdés, en su cierre de campaña, denunció haber sido blanco de una "campaña despiadada, cruel, mentirosa y artera desde las redes sociales".

Expectativas y pronósticos

El Servicio Meteorológico pronosticó una temperatura máxima de 34 grados para el domingo de las elecciones. Según un sondeo reciente de Federico González y Asociados, el 79% de los correntinos está decidido a participar en los comicios, en los que se eligen autoridades provinciales y municipales en 73 municipios. El 14% de los encuestados afirmó que no votará, y casi un 7% aún no lo ha decidido.

Este porcentaje de votantes será clave para determinar si el próximo gobernador de Corrientes se define en la primera vuelta o si será necesaria una segunda vuelta, programada para el 21 de septiembre.

