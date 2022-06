Por otros canales, de forma off the record, se hacen trascender versiones sobre un pedido explícito que se haría en el plenario renovador para que Massa renuncie a la presidencia de Diputados y se libre de ataduras institucionales que hoy le impiden reclamar a viva voz al Gobierno torcer el rumbo. En otros sectores massistas, al mismo tiempo, señalan que hacer eso implicaría una ruptura con el FdT, lo que no está entre los objetivos.