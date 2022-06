No obstante, el Presidente concedió -en línea con el reclamo de la Vice- que "tenemos que tomar las medidas que haya que tomar para que el crecimiento no se detenga y para ordenar el Estado en lo que sea necesario ordenarlo y que pueda acompañar ese crecimiento".

Fernández también habló de que el "déficit fiscal es definitivamente malo y hay que tratar de evitarlo". Esto también habría sido una diferenciación con la Vice que en el acto del lunes relativizó el peso del orden de las cuentas públicas en la inflación.

"No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo, estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal no es, porque si no, otros países deberían tener muchísimo", dijo CFK.

