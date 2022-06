Plenario FR el 15/07 exige mesa política a Alberto Fernández

Massa propuso un esquema similar al del Frente Amplio uruguayo, con un mecanismo similar inclusive al del FA para resolver conflictos internos.

Era un mecanismo para darle contenido institucional al Frente de Todos y llevarlo de frente electoral a frente gubernamental. Sin embargo, esto no pareció interesar a Alberto Fernández, sin que aparezca alguna alternativa.

Para el Presidente, todo funciona bien tal como se encuentra y no se precisan otras modificaciones. Para el Presidente, todo funciona bien tal como se encuentra y no se precisan otras modificaciones.

La inflación

En el FR se afirma que hay 5 puntos de reclamo y debate pero destacaría que el que tiene que ver con la inflación.

"Es la principal herida a la clase media, que sigue siendo el universo que intentamos representar", es la versión oficiosa.

"Tenemos una visión totalmente diferente del problema que el ministro Martín Guzmán, a quien avala Alberto Fernández. No hemos sido escuchados en nuestras advertencias y no queremos pagar más consecuencias por aquello que no compartimos", explicó un vocero del espacio FR.

En verdad, el Frente Renovador cuestiona las promesas de Guzmán de que a partir de ahora la inflación bajará en forma sensible mes a mes.

