"El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto", pidió la Vice.

También abrió algún tipo de sospecha respecto al destino de esos fondos al comparar la cifra del desempleo con la cantidad de asignaciones.

“Tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Hay algo que vamos a tener que revisar", dijo.

"Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja", dijo.

Esos comentarios generaron la reacción de distintas organizaciones que rechazaron las declaraciones de CFK.