Diana Mondino, con los tapones de punta contra JxC

Diana Mondino.jpg Diana Mondino, con lo tapones de punta.

Justamente fue Juntos por el Cambio el espacio que “volteó” la sesión a la que sí asistieron los legisladores del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza. Y eso hizo estallar a una Diana Mondino que se volvió a recostar sobre ideales libertarios.

“Papelón histórico hoy de JxC. Pudiendo bajar impuestos y ayudar a un país sumergido en pobreza, terminaron priorizando sus bolsillos. Mientras nosotros pagamos su fiesta populista, ellos no rescinden un solo privilegio. Con excusas ridículas, siempre se quedan con lo nuestro”, arremetió la directiva bancaria. Cabe recordar que en CABA, el PRO es gobierno y la quita del impuesto afecta considerablemente a las arcas de la ciudad.

https://twitter.com/DianaMondino/status/1580712768617205761 Papelón histórico hoy de JxC. Pudiendo bajar impuestos y ayudar a un país sumergido en pobreza, terminaron priorizando sus bolsillos.



Mientras nosotros pagamos su fiesta populista, ellos no rescinden un solo privilegio.



Con excusas ridículas, siempre se quedan con lo nuestro — Diana Mondino (@DianaMondino) October 14, 2022

"Hubo oportunidad de bajar impuestos, el tema no es el amorío de Larreta, sino que Juntos por el Cambio no sólo no dio quórum sino que sacó un comunicado con equipos de comunicación carísimos y no corresponde que lo paguemos nosotros", señaló la economista. Con ello hizo referencia a la noticia que irrumpió en los medios sobre el amorío de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Así las cosas, Diana Mondino volvió a mostrarse “independiente” políticamente hablando, en un escenario en el que muchos desean incorporarla a sus filas. En su círculo íntimo aseguran que no tiene nada decidido, aunque eso podría cambiar en un santiamén.

Más contenido en Urgente24:

LN+ le dio el pie a Larreta para rectificarse: "No lo apoyo"

Fue asesinado en Merlo un adolescente que sufría de

Dwayne Johnson analiza ser candidato presidencial en 2024