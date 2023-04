De Omar De Marchi a Jorge Macri: PROblemas y espejos

El PRO creyó que había llegado la calma: acuerdo de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, quien anunció que no competirá en 2023 y fue habilitada una encuesta para que gane Jorge Macri como precandidato del espacio a Jefe de Gobierno porteño. Es cierto que no estaba resuelto lo de Patricia Bullrich pero sin Mauricio Macri en escena se suponía que ella perdía fuelle y era posible alguna negociación durante abril. Sin embargo, el mes Nº4 comenzó con 2 tormentas que no habían previsto Rodríguez Larreta y Mauricio: