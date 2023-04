Cisne negro para Horacio: Jorge Macri, CC-ARI y ChatGPT

"Siguiendo el consejo del ex presidente @mauriciomacri, usé ChatGPT. Pero no para que me arme un discurso sino para saber si su primo podía ser Jefe de Gobierno."

https://twitter.com/FacundoDelGaiso/status/1641847393812348943 Estas cosas hay que pararlas inmediatamente , que esté claro si le dan las calidades para competir en la ciudad y no se discuta más . Y si no puede que lo digan rápidamente . https://t.co/R8M82curlR — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) March 31, 2023

Otra vez: el politólogo radical dice que hizo una búsqueda utilizando ChatGPT, y apareció el interrogante sobre Jorge Macri, provocando una intensa discusión en el PRO.

CC-ARI dice que conoce el tema porque una vez intentó hacer competir en CABA a un referente de Vicente López, Adrián Pérez, y le fue impedido.

La sentencia del 18/10/2010 en el expediente "Pérez, José Adrián s/ acción declarativa de certeza", fue negativa para CC-ARI, con la firma de los magistrados Alicia E. C. Ruiz, Ana María Conde, José O. Casás, Luis F. Lozano y Carlos Balbín.

Precisamente se recuerda aquí aquel fallo que, seguramente, en las próximas horas será mencionado en el debate dentro de Juntos por el Cambio.

De todos modos, hay que esperar el descargo de Jorge Macri antes de cualquier conclusión.

Pérez, José Adrián s_ acción declarativa de certeza.pdf

-------------------------------------------------

