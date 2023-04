FdT entre la PASO y 'el tapado' (y el FMI)

Uno de los principales analistas conservadores, que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la Vicepresidenta, cree que Cristina (quien renunció a su postulación cien días antes que Macrì), podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Wado. "Es la hora de un outsider", concluye el analista. Uno de los principales analistas conservadores, que no simpatiza con el kirchnerismo ni subestima a la Vicepresidenta, cree que Cristina (quien renunció a su postulación cien días antes que Macrì), podría lograr el mismo efecto y hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores. Ni Massa, ni Coqui, ni Wado. "Es la hora de un outsider", concluye el analista.

¿Otra vez Axel Kicillof? El gobernador bonaerense rechaza la presidencialidad y prefiere intentar renovar en La Plata. ¿Es información nueva o antigua la de HV?

Obviamente no falta su protesta contra el FMI, porque los 'ladriprogresistas' evitan equilibrar las cuentas públicas pero... no lo entienden. Leamos el lamento:

"Las revisiones trimestrales del staff técnico y su posterior aprobación por el directorio, donde Estados Unidos tiene poder de veto, son un suplicio de Tántalo que condena al país a vivir con el agua al cuello, con hambre y con sed, dependiente de la magnanimidad de quien ocupa el papel asignado a Zeus y los demás crueles dioses en la mitología griega."

"El objetivo del Presidente y el Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, en su último viaje fue que el FMI rebajara la meta de reservas internacionales a las que el país se comprometió, dada la caída de ingresos prevista por la sequía. Eso lo consiguieron sin necesidad de requerir un waiver. Esto no pasa de ser un juego de palabras, porque de hecho el organismo perdonó el incumplimiento, aunque no le ponga ese nombre, y hasta ahora no se conozca cuál es el nuevo piso. En cambio, se mantiene el tope de 1,9% del PIB para el déficit primario."

Verbitsky se queja hasta de lo más lógico que existe en la exigencia del FMI:

"También insiste en la 'focalización' de subsidios energéticos y asistencia social, tasas de interés positivas y devaluación del peso, que en la jerga deliberadamente oscura se denomina 'tasa de crawl'. Concluye que "es posible que se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a la política cambiaria para salvaguardar la estabilidad macroeconómica."

¡¡¡¡Sí Verbitsky, es por ahí!!!

En Página/12, que intenta un difícil equilibrio entre CFK y Alberto Fernández, Melisa Molina explica que para muchos PJ la PASO es lo mejor. Cuando Urgente24 lanzó el nombre de Daniel Scioli el 10/03, antes que Agustín Rossi llegara a la Jefatura del Gabinete de Ministros, la versión que aterrizó en la Redacción fue que la PASO era la única coincidencia entre CFK y Alberto Fernández. Luego aparecieron todos los que reclaman 'el dedo' porque saben que no superan una PASO, a lo que el Presidente retrucó con su autocandidatura.

Melisa Molina:

Las internas, de un modo u otro, ya parecen inevitables como respuesta a la estrategia de JxC. Un dirigente oficialista que tiene vínculos en varias terminales oficialistas arriesgó que una interna entre Daniel Scioli y Sergio Massa "puede ser interesante y no sería malo". Luego, opinó que cada vez es más difícil que no haya interna "y que haya dedo único más allá de que eso guste o no al kirchnerismo". "La oposición va a hacer PASO, ¿vamos a permitir que saquen el triple de votos que nosotros?", se preguntan. Las internas, de un modo u otro, ya parecen inevitables como respuesta a la estrategia de JxC. Un dirigente oficialista que tiene vínculos en varias terminales oficialistas arriesgó que una interna entre Daniel Scioli y Sergio Massa "puede ser interesante y no sería malo". Luego, opinó que cada vez es más difícil que no haya interna "y que haya dedo único más allá de que eso guste o no al kirchnerismo". "La oposición va a hacer PASO, ¿vamos a permitir que saquen el triple de votos que nosotros?", se preguntan.

"Quienes conocen a Fernández aseguran que él va a hacer "todo lo que esté a su alcance" para defender a Cristina en el plano judicial --remarcan que fue él el que propició el encuentro del grupo de Puebla de hace unos días--, pero aclaran que, más allá de eso, "le va a dar pelea en otras cosas". Sobre la posibilidad de que el Presidente y CFK se junten a conversar y definir qué hará el FdT en estas elecciones, aquellos que tienden puentes entre ambos dicen que no se descarta que eso ocurra en el corto plazo, pero que "para bailar el tango se necesitan dos", y que hay que ver si CFK tiene interés en que se produzca ese encuentro."

"Una lectura posible es que Scioli pueda llegar a ser el candidato de Alberto Fernández, si este finalmente define dar de baja su candidatura. En ese hipotético caso, la vicepresidenta de esa fórmula podría llegar a ser la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, o alguna figura que represente a alguna provincia del interior. Cerca del embajador, más allá de las especulaciones, dicen que "al compañero de fórmula lo va a elegir Daniel". Quienes están a favor de su candidatura confían que el exgobernador tiene "grandes posibilidades de ser el candidato de la unidad", y destacan que se trata de una figura que soporta todas las críticas y cuestionamientos y además alguien al que será difícil relacionar con los problemas económicos actuales por la distancia que le da el rol que ocupa y ocupó estos años como embajador en Brasil."

"El gran problema de Scioli es su enfrentamiento histórico con La Cámpora. Desde la agrupación que lidera Máximo Kirchner ya dejaron trascender que no apoyarán su candidatura e, incluso, el ministro De Pedro le hizo un desplante público cuando en un acto que compartió con el gobernador Axel Kicillof dijo que "Axel está transformando la realidad de la provincia de Buenos Aires. Desde la gestión Felipe Solá no veo una gestión tan comprometida con las necesidades de la gente", omitiendo la gestión de Scioli. Algunos intentaron salvar esa chicana diciendo que el que empezó la pelea fue el exgobernador que, días antes de ese acto, se fotografió con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, enfrentado con Máximo Kirchner por la interna en el PJ bonaerense. Lo cierto es que toda la escena parece un revival de lo que ocurrió en la campaña de 2015."

"Massa, por otra parte, está intentando mejorar los números de la economía para llegar a junio con un mejor escenario, pero no cree que el número de la inflación defina su candidatura. En todo caso, eso perjudicará a cualquiera sea el candidato oficialista. Más allá de eso, está pensando en comenzar a hablar "en términos generales" de su gestión para destacar que logró cierta estabilidad y certidumbre en menos de un año al frente de la cartera y dejar de hablar de números como hizo cuando dijo que en abril la inflación comenzaría con el número tres y se equivocó. Si logran instalar ese discurso y la vicepresidenta finalmente lo elige como su candidato, sus chances crecerían exponencialmente. Si bien pareciera cosechar el apoyo de la vicepresidenta, no es tanto el respaldo que Massa tiene de su hijo, Máximo Kirchner, y menos el de otros líderes de la Cámpora como Andrés Larroque. La bendición de la vice haría que todo se ordene. Por ahora eso no se concretó de manera pública."

