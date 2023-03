La culpa es de Tareck El Aissami (¿y los Rodríguez?)

En una entrevista transmitida en Youtube con el periodista César Batiz, director de la web opositora El Pitazo, Ramírez dijo que, de todos modos, sería un derrumbe nominal antes que efectivo:



https://twitter.com/verdaddeeleazar/status/1638908579594878982 Daniel Prieto Prieto, testaferro de Hugbel Roa y otro del grupo de El Aissami fue devuelto de República Dominicana a Venezuela cuando intentaba escapar. Es otro de los buscados por el desfalco millonario de PDVSA y por su cercanía con Tarek



Sigue la guerra entre la mafia pic.twitter.com/KUTQ2VEwkG — Las Verdades de Eleazar (@verdaddeeleazar) March 23, 2023

Dicen que falta mucho dinero en Pdvsa, motivo por el cual Ramírez apunta hacia la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez:

"A ella, siendo ministra de Finanzas y vicepresidente del país, no se le puede pasar un hueco tan grande al ingreso de la nación (…) Y Maduro no puede decir que no sabía nada. Esta gente -el madurismo-destruyó a Pdvsa. Le guste a la gente o no mi gestión, estuviera de acuerdo con Chávez o no, aunque digan que se usó el dinero para misiones o no, había una empresa que funcionaba".

La periodista Ibéyise Pacheco especuló que es un conflicto interno entre los hermanos Rodríguez (Jorge es presidente de la Asamblea Nacional y Delcy es la vicepresidenta) y el grupo de El Aissami.

especuló que es (Jorge es presidente de la Asamblea Nacional y Delcy es la vicepresidenta) El ex fiscal Zair Mundaray, agregó que Diosdado Cabello es aliado de los hermanos Rodríguez en la disputa de negocios.

Esta versión se afirma cada vez más. El embajador de USA para Venezuela, James Story, negó que la Administración Joe Biden haya solicitado al régimen de Nicolás Maduro la destitución de Tareck El Assiami como ministro de Petróleo.

En su programa por redes sociales, “Aló, embajador”, Story conversó con Vladimir Villegas, quien le preguntó si son ciertos los rumores sobre que Estados Unidos habría solicitado la destitución de El Aissami como paso previo a una regularización de relaciones con Venezuela.

"No es cierto. Eso es una cosa entre ellos”, respondió Story, desmintiendo a Ramírez.

https://twitter.com/monitoreamos/status/1639309062323195904 James Story negó que EE.UU. haya solicitado a Maduro la destitución de El Aissami https://t.co/xq9gLX082O pic.twitter.com/tgLyL6tcdb — Monitoreamos (@monitoreamos) March 24, 2023

Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía, del Instituto Baker de Políticas Públicas, advirtió a la televisora alemana Deutsche Welle (versión en Español) que el desfalco a Pdvsa podría ser "el peor en la historia ya corrupta" del chavismo.

Luego, él agregó que todos murmuran en Venezuela:

"Cuando en la Venezuela de Maduro se acusa a alguien por corrupción, es porque ha caído en desgracia, porque hay una purga política y una disputa entre facciones dentro del gobierno".

"Aunque no sabemos exactamente cuáles son los términos de la acusación, el hecho que los involucra es la desaparición de una cantidad de recursos".

https://twitter.com/lalogitud2/status/1637326284911960064 Tarek El Aissami...

"Sacando la corrupción de PDVSA" pic.twitter.com/Uvr9POhBe8 — lichiduran (@lalogitud2) March 19, 2023

El robo

Los documentos a los que accedió la agencia Reuters indican que Pdvsa acumula más de US$ 21.200 millones en cuentas por cobrar desde el año 2020, incluyendo al menos US$ 3.600 millones en facturas potencialmente irrecuperables.

Según Reuters, esto ocurre luego de recurrir a intermediarios poco conocidos para exportar el petróleo por las sanciones de USA a la estatal petrolera.

La divulgación interna de la cantidad de ventas impagas, que suma alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados de Pdvsa, revela la profundidad de las pérdidas de ingresos debido al retiro de los compradores establecidos de las petroleras desde 2020.

Esta es una interpretación posible. La otra consiste en que alguien se robó un dineral.

Monaldi explicó que es muy extraño que de los US$ 21.200 millones apenas US$ 4.000 millones ingresaron en efectivo a la petrolera.

"Lo demás, hay parte que son trueques, pagos a contratistas del gobierno y todo lleno de gran opacidad y oscuridad (…) Aparentemente, hay unos US$ 3.600 millones que no se sabe dónde está ese petróleo o ese dinero".

Rafael Ramírez Rafael Ramírez, quien insiste en que Hugo Chávez era diferente a Nicolás Maduro.

Pero Ramírez no cree que Tareck comió y no convidó:

Es dinero que no se cobra desde 2020. No se trata, entonces, de que el presidente o tal ministro no se enteraron de que un funcionario violó los mecanismos y cometió la corrupció. En lo más alto del gobierno apagaron todos los controles y propiciaron el acto de corrupción. Promovieron la 'ley antibloqueo', que habilita que todo se hace secreto. ¿Cómo van a decir que no saben nada en un Estado policíaco donde todo se graba?"

Reuters: "Las cuentas por cobrar incluyen un saldo pendiente que Irán debe pagar por recibir cargamentos de Venezuela desde 2020 como parte de un intercambio de petróleo entre los 2 países".

De acuerdo con una fuente que citó Reuters, algunos clientes han proporcionado documentos de respaldo que no se habían registrado en el sistema de administración de contratos de la empresa estatal.

En los departamentos de Finanzas Internacionales y de Contabilidad de Pdvsa dijeron que ejecutivos de la división Comercial y Abastecimiento "habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pago".

Según Reuters, la escala de las cuentas sin cobrar explica el congelamiento en enero de los contratos de suministro por parte de Pedro Tellechea, quien era presidente de Pdvsa y buscó detener los cargamentos impagos después de asumir el cargo. Tellechea es el reemplazante de El Aissami como ministro de Petróleo.

"Una serie de intentos de endurecer los términos del contrato se produjo después de que algunos barcos se fugaran sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que los clientes habían aceptado esos términos".

maduro tellechea.jpg El recién nombrado ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea (izq). [Foto tomada del Twitter del presidente Nicolás Maduro].

Wilmer Ruperti

Volvamos a Ramírez:

"Esta gente se llevaba el petróleo, cobraban el precio del barril, lo dejaban depositado en cuentas en Turquía, Rusia, Bulgaria y ese dinero no vuelve. Vuelve el dinero en efectivo, en aviones de Rusia llenos de efectivo. Es una situación absolutamente irregular, cómo puede un país sostenerse así, no hay plata. Maduro ha eliminado 300 millones por ciento al bolívar, no tiene dólares para sostener la moneda nacional. Igual el tema de la criptomoneda, el petro es ilegal, nadie puede comprometer las reservas de petróleo, sino que fue un mecanismo para escamotear a trabajadores y jubilados su pensión y salario y también para lavar dinero".

En Pdvsa, El Aissami empezó a comercializar crudo por terceros:

"Ysmel Serrano es un hombre cercano a Tareck El Aissami, que manejaba su cuenta en Twitter, terminó siendo vicepresidente de Comercio y Suministro y toda la comercialización de petróleo se lo entregaron a terceros, eso nunca había sucedido. Pdvsa tenía su capacidad de comercialización, entonces luego de eso el petróleo venezolano empezó a venderlo Ruperti, militares y empresarios. En todo el mundo se sabe, llegan las ofertas de petróleo venezolano, remates. Lo venden con descuento y lo vende cualquier tipo, cualquier clase de aventurero, gente sin experiencia, y esto es una lástima para el país, porque no hay ingresos para Venezuela".

Wilmer Ruperti es un empresario del transporte marítimo, fundador de Global Ship Management y desde 2019 sancionado por el Departamento del Tesoro de USA por sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

Pero Ruperti fue hombre de Chávez, imposible ignorarlo. Chávez tenía varios rostros. Ramírez sólo considera el más presentable. Luego había otro Chávez, que distinguió a Ruperti con la Orden del Libertador porque en el gran conflicto gremial en Pdvsa, él mantuvo su compañía naviera en funcionamiento movilizando todos los embarques petroleros que pudo:

"El Señor Ruperti ha sabido como transformarse de ser un conductor de barcos, a ser un multimillonario protagonista del negocio petrolero en Venezuela y todo lo que toca, parece convertirse en oro."

wilmer-ruperti.jpg Wilmer Ruperti, una ventana al Hugo Chávez desconocido por sus simpatizantes.

Manhattan

Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de ascendencia siria y libanesa, exvicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, ex ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, ex gobernador de Aragua, enfrenta cargos de narcotráfico ante la Corte Federal de Manhattan desde el 08/03/2019, encontrándose dentro de la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE), junto a Samark López.

El Aissami estudió Abogacía y Criminología egresando de la Universidad de Los Andes, donde conoció al profesor Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez. El paso siguiente fue militar en del Movimiento 13 de marzo, más tarde cofundó Utopía 78, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Federación de Centros Universitarios.

Según The Wall Street Journal, Rafael Isea, anterior gobernador de Aragua, declaró que El Aissami habría recibido pagos del capo de la droga Walid Makled por el ingreso de cargamentos de droga a Venezuela.

El Instituto Gatestone ha declarado que Wakled dijo que El Aissami utilizó como intermediario a su hermano Feras El Aissami.

Según el diario español ABC, en mayo de 2018 la familia de Tareck gestionaba 38 empresas en Puerto Cabello, controlando los productos que llegaban desde Panamá, procedentes de China, y que había una manipulación de precios a causa de un artificial 'pase de manos' entre empresas vinculadas, para incrementar la rentabilidad.

En el 'caso de los Narcosobrinos', apareció un hondureño, Roberto de Jesús Soto García, vinculado a un grupo de funcionarios venezolanos integrantes del Cártel de los Soles, y con referencia en Tarek El Aissami.

Las denuncias son muchas más. Difícil conocer si hay pruebas fehacientes en todas o también especulación y manipulación política.

Pero correrlo hoy día de Pdvsa queda bien aunque entregarlo a USA es otra cosa.

CabelloDelcy.jpg Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, enemigos de Tarek El Aissami.

