El Partido Comunista exige investigar a Nicolás Maduro

Aún en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, el PCV decidió apoyar al candidato Nicolás Maduro, porque "aseguraba la continuidad del proceso revolucionario venezolano." Más tarde se arrepintió de semejante apreciación.

En 2018 el PCV y REDES (Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios) se retiraron de la coalición por sus diferencias con la política de Nicolás Maduro: el desencanto fue tardío pero ocurrió. Todo indica que es permanente.

El PCV no es chavista, y afirma que en Venezuela no hay socialismo, sino capitalismo rentista. Tampoco reconoce el 'Socialismo del siglo XXI', eje del Partido Socialista Unido de Venezuela, como una doctrina científica.

https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1638914204710187008 #23Mar #COMUNICADO

El PCV sobre los graves hechos de corrupción y la descomposición ético-moral del Gobierno de Nicolás Maduro



Lea aquí https://t.co/LP1r6Ejem9 pic.twitter.com/EukLyfljl5 — Partido Comunista de Venezuela (@PCV_Venezuela) March 23, 2023

La tarea

En marzo de 2023, el Comité Central del PCV exigió que Nicolás Maduro sea investigado por los hechos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

No deja de resultar interesante el divorcio y el reclamo del PCV: si es verdadera la lucha contra la corrupción que el Gobierno afirma haber iniciado, y los recientes acontecimientos no son otro show propagandístico, las instancias del poder público con competencia deben abrir una investigación sobre la responsabilidad de Maduro en lo que sucede en Pdvsa.

Ha sucedido algo más: el intento de Maduro de intervenir al PCV, tal como hizo con Tupamaros de Venezuela y otras agrupaciones que decidieron romper su alianza con el PSUV.

El PCV recordó que hay trabajadores judicializados por denunciar hechos de corrupción en la administración pública. Por ejemplo, los trabajadores petroleros Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos y Eudis Girot.

"El caso de estos trabajadores demuestra el doble rasero del gobierno en la lucha anticorrupción y la hipocresía de su discurso cuando apelan al ejercicio del control social", afirmó un comunicado que, a la vez, exigió la libertad de Torrealba y Chirinos.

"Entre el grupo de detenidos se encuentra el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, quién también fungía como consultor jurídico de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV; y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, responsable de numerosas condenas de trabajadores que han sido injustamente encarcelados."

"Queremos recordar que el gobierno de Nicolás Maduro está anunciando por tercera vez una «reestructuración de alto nivel» en la industria petrolera. Las dos reestructuraciones anteriores culminaron en escándalos de corrupción y procesamiento judicial de funcionarios, con mucho alboroto mediático, pero con escasa información de los hechos descubiertos y con impunidad para los altos dirigentes del PSUV involucrados en la administración de la empresa."

"Vale recordar que con Rafael Ramirez (ministro de petróleo y presidente de PDVSA en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro) ocurrió lo mismo. Fue protegido por Nicolás Maduro y el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, frente a denuncias realizadas por el PCV y trabajadores petroleros. Hay suficiente evidencia pública que lo confirma."

"Podemos ver con claridad que la derecha pro-imperialista de Juan Guaido y la derecha en el gobierno de Nicolas Maduro (disfraza con discurso de izquierda) tienen en común participar del saqueo del erario público en beneficio particular, mientras el pueblo trabajador sufre todo el rigor de la crisis. Por eso pueden ponerse de acuerdo en el pacto de élites. Representan los mismos intereses mezquinos, por más que intente mostrarse como fuerzas antagónicas. Son las dos caras de la misma moneda."

https://twitter.com/_TribunaPopular/status/1638939940812726281 #23Mar Reivindican inocencia de los gerentes de PDVSA Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos



Pedro Eusse: “Aryenis y Alfredo denunciaron corrupción y se convirtieron en víctimas de una judicialización absolutamente irregular"



Lee más https://t.co/boqYL9P1LA pic.twitter.com/XQdv43IeDb — Tribuna Popular Web (@_TribunaPopular) March 23, 2023

El rumor

La cuestión del show propagandístico es la sospecha que permanece en el PCV. Al menos 4 fuentes cercanas a Pdvsa indicaron a la agencia de noticias Reuters que la investigación en curso habría sido impulsada por la incapacidad del Gobierno para acceder a unos US$ 3.500 millones a US$ 5.000 millones, con una campaña presidencial que financiar en los próximos meses. Si no hay recursos debe concretar alguna acción.

De acuerdo con Reuters, 3 de sus fuentes afirmaron que los arrestos de funcionarios de Pdvsa en los últimos días estuvieron vinculados con una investigación sobre las "grandes pérdidas que sufrió la compañía el año pasado", cuando las autoridades de la empresa permitieron incluso que buques abandonaran el país con cargamentos que no habían sido pagados.

Para la Administración Maduro, es un tema sensible porque, con una campaña presidencial venidera, el PSUV pretende incrementar el gasto público y cuenta conque el petróleo financie un 63% del presupuesto público.

Adicionalmente, el Gobierno afronta presiones internas de los trabajadores, que exigen en las calles aumentos salariales desde hace casi un año, mientras el repunte de la economía se desacelera.

Sin dólares no hay intervención del mercado cambiario, y esto puede resultar muy complicado para quienes se han atornillado al poder.

https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1635638606063718406 #RuedaDePrensaPCV PCV: El gobierno se burla de la clase trabajadora



El dirigente Yul Jabour recordó que este #15Mar se cumple un año del último aumento salarial que ha sido liquidado por la política antiobrera y antipopular del Gobierno.



Sintoniza aquíhttps://t.co/NAE43ugGKQ pic.twitter.com/3wdA5VKvuT — Partido Comunista de Venezuela (@PCV_Venezuela) March 14, 2023

