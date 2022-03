Crisis en Casa Rosada, Argentina 1970 y cachetazo a Página12

Live Blog Post

8:25 - Sergio Massa contra los "machos del off"

El presidente de la Cámara de Diputados cargó contra funcionarios que envían mensajes en off the récord a la prensa: "Muchas veces se lavan los trapitos al sol en lugar de hacerlo puertas adentro. Yo veo en muchas notas periodísticas que se mencionan a hombres que hablan en off sobre pensamientos del Presidente, pero después no es así. Hay mucho macho del off the record con periodistas, pero que después no tiene la valentía de decirlo personalmente".