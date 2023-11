Conflictividad social: Arranca diciembre y las malas noticias agitan

Además, el mes arranca este viernes y la situación ya comenzó a caldearse con la UOCRA denunciando despidos por doquier, la inflación que está a punto de cerrar otro año récord, las promesas de ajuste, los gobernadores anunciando que no podrán pagar aguinaldos, el futuro mandatario anticipando que "no hay más plata", que no habrá obra pública, que vendrán dos de "estanflación"...