Javier Milei piensa en Álvaro Alsogaray: Conflictividad 2024

Lamentablemente, nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. Se ha cometido un error en definir a este programa como un programa de austeridad, dejando que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: 'Hay que pasar el invierno'.

Alvaro Alsogaray - Hay que pasar el invierno - Arturo Frondizi

Este acontecimiento histórico fue recordado días atrás por el economista Juan Carlos de Pablo -autor de una notable 'Historia de la Economía Argentina'- en diálogo con LN+ (Comunidad de Negocios, por José Del Rio):

El 1er. semestre de 2024 se va a parecer al 1er. semestre de 1959, cuando Arturo Frondizi, después de 7 meses de andar dando vueltas con la política económica, lanza un programa con el que tiene que corregir los precios relativos, transformar la política comercial, y liberar el tipo de cambio. (...) Fue dramático. El 1er. semestre de 2024 se va a parecer al 1er. semestre de 1959, cuando Arturo Frondizi, después de 7 meses de andar dando vueltas con la política económica, lanza un programa con el que tiene que corregir los precios relativos, transformar la política comercial, y liberar el tipo de cambio. (...) Fue dramático.

Juan Carlos de Pablo señaló que la caída de 1959 respecto del año anterior fue del 5%.

“Si hubiéramos tenido datos del 1er. semestre, hubiera sido de más del 10%”.

“Se duplicaron los precios en 1 semestre. Era una barbaridad. Fue durísimo, y es lo que cabe esperar del 1er. semestre del próximo gobierno”.

“Va a depender naturalmente si la tasa de inflación de noviembre del año que viene va a ser 4% mensual, o 40%”.

El contexto

Ya que estamos con el contexto histórico, es muy interesante el análisis desde el frigerismo que realizó Sebastián Lucas Ibarra en la web Visión Desarrollista acerca de los 20 meses que Álvaro Alsogaray fue ministro de Hacienda y de Trabajo de Arturo Frondizi, opacando a Rogelio Frigerio:

"(...) Alsogaray no vino a estabilizar la economía, como él presumía, sino a estabilizar la política, puesto que con su nombramiento se paralizó durante un buen tiempo –clave– la maquinaria golpista.

Si alguien no quería, ni nunca quiso, a Alsogaray en el gabinete, ese era Arturo Frondizi. Para entender su nombramiento tenemos que comprender lo que Alsogaray significaba, no desde el punto de vista de su visión de la economía, sino como alfil del juego político. (...)

¿Por qué se lo nombró? Sólo una coyuntura política y económica sumamente crítica pudo permitir sea nombrado ministro de Hacienda.

El 11 de junio de 1959, desde Ciudad Trujillo, Perón denunció “el pacto con Frondizi” y publicó un texto del supuesto acuerdo, con la presunta firma del Presidente. Inmediatamente se generó un gran revuelo en las Fuerzas Armadas. Los sectores más antiperonistas estaban dispuestos a derrocar a Frondizi. No toleraban ningún entendimiento con Perón y se sentían burlados. Vítolo y Frondizi negaron tajantemente el acuerdo. “No he suscripto pacto político alguno. La firma que se atribuye ha sido falsificada. Puede usted empeñar en esta afirmación mi honor ante Dios y ante la historia. Los únicos compromisos que tengo adquiridos son los que asumí ante el pueblo de la nación”, afirmó el Presidente públicamente. Si bien hubo un acuerdo de Perón con Frigerio, no hubo nunca una suscripción del mismo por Frondizi. La firma que se mostró fue identificada por peritaje como falsificada.

El 15 de junio hubo un intento fallido de golpe de Estado. En esa situación de crisis total, el 22 de junio renunció medio gabinete y ahí, en ese contexto, en esos días críticos y desesperantes, se resolvió nombrar a Álvaro Alsogaray en la doble cartera del Ministerio Hacienda y de Trabajo. Frondizi dio más detalles años más tarde: “No existió ninguna otra razón para nombrarlo que la crisis militar. En junio de 1959, el gobierno prácticamente no existía. Había que romper el círculo de la nada con un hombre que pudiera ser factor de distensión. Elegí entre los posibles a Alsogaray porque se comprometió a proseguir con la política que estábamos realizando”.

Fue el propio Rogelio Frigerio quien convenció a Frondizi de que era una decisión acertada. Creyó que, bajo su influencia, Alsogaray continuaría los objetivos del programa de desarrollo. (...)".

El comentario lleva este comentario a su inicio: cuál será la 'operación' político-social para superar el invierno. En el caso de Álvaro Alsogaray fue su presencia la que dilató el golpe de Estado contra Arturo Frondizi en medio de una tensión provocada por el conocimiento del acuerdo electoral con Juan Perón y la conflictividad propia de la inestabilidad económica.

