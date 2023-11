Alberto Fernández:"Lo que hablé con él queda entre él y yo"

Luego agregó : “Estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables”.

Primer encuentro con Milei

“Los cambios en democracia deben ser siempre fáciles. Lo que hablé con él queda entre él y yo”, agregó el Presidente sobre su encuentro con Milei, en Olivos.

No obstante compartió buenos deseos para la gestión del libertario. ”Ojalá el nuevo presidente haga las cosas bien, no comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina, y yo no quiero ser un obstáculo-”, indicó el jefe de Estado.

Próximo destino España

Por lo que comentó en la entrevista con el medio colombiano y replica el portal de noticias Infobae, si próximo rumbo apuntaría a España.

“Probablemente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje”, comentó.

Reunión con Milei

El jefe de Estado describió que la reunión con Milei fue “Una reunión institucional, que reclamaba seriedad, pero fue una reunión cordial, amable, que se prolongó por más de dos horas”, expresó.

Según informó el presidente saliente, en la cumbre entre ambos pudieron desarrollar “temas nacionales e internacionales”.

