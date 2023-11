Marcelo "Teto" Medina fue procesado por abuso sexual

Por qué fue denunciado Marcelo "Teto" Medina

Mónica Fernández, quien fue pareja del humorista durante 5 años, radicó una denuncia en 2019 por violencia de género y amenazas. “Estuve en un infierno y recién lo pude hablar después de un año y medio con el psicólogo”, había comentado en LAM. Y recordó: "Me humilló, me violó y me hizo sentir la nada misma".