Confirmado: Javier Milei se reunirá con Kristalina Georgieva

"Vemos progresos en todos los frentes", destacó al tiempo que dejó en claro que le interesa "profundamente" que la Argentina proteja a la población más humilde, mientras continúa con sus "reformas audaces". Remarcó.

Entre los puntos a resaltar, la titular del organismo multilateral se centró en la cuestión fiscal, y mencionó el control del gasto y el tratamiento de las débiles reservas.

A todo esto Gita Gopinath, habló de seguir atentos a la dinámica economía del mundo con especial interés en evitar que vuelvan altas tasas de inflación.

Gita Gopinath - Central Banks Were Focused on Too low Inflation