Ciccone, ¿fue Amado Boudou o Néstor Kirchner?

El exvicepresidente de la Nación fue condenado en 2018 a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el 'caso Ciccone'.

Boudou, y algún otro, fueron beneficiarios directos de los problemas de salud y el fallecimiento del empresario Raúl Moneta porque su defensa pudo organizar los hechos de manera tal que logró reducir el impacto de las irregularidades cometidas en el intento de apropiarse de la calcográfica impresora de billetes. ¿A qué llamaría "persecución" el senador Linares?

Si él asimila lo sucedido a Boudou con los hechos que enfrenta CFK, no entiende nada de Derecho y termina perjudicando a la actual jefa del Senado.

nestork.jpg ¿Cuál fue el rol de Néstor Kirchner en el 'caso Ciccone'? Misterio, según lo que dijo el senador Carlos Linares.

Néstor Kirchner

Pero es posible que sea cierto lo que dijo Linares, y Boudou precise una reivindicación porque no habría sido el responsable máximo de lo que ocurrió con Ciccone, y sólo fue un instrumento. En ese caso, siguiendo el razonamiento de Linares, cabe preguntarse: ¿Y entonces quién fue?

Entonces aparece la pregunta que nadie quiso hacerse en el Frente de Todos: ¿Néstor Kirchner fue quien ordenó a Amado Boudou ejecutar la acción sobre Ciccone y, por ese motivo, Boudou sería "un ejemplo de lucha" ya que no abrió la boca jamás?

Es obvio que es una especulación y no hay pruebas de nada, motivo por el cual es una pregunta y no una afirmación. Pero sucede que el concepto de "víctima" que le impone Linares a Boudou, y cómo ocurrió aquella historia, obliga a reflexionar si no hay una historia nunca contadas del 'caso Ciccone'.

La idea de reivindicación resultaría de quien cumplió una pena que no le correspondía, por lo tanto queda la duda acerca de la presencia de Boudou en el Senado, un inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, no indultado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y militante de uno de los espacios más extremos del kirchnerismo.

Billetes próceres soja dólar Había que imprimir más billetes, y por eso Calcográfica Ciccone era una oportunidad de negocios.

Culpables

El 'caso Ciccone' ocurrió ante la decisión de comprar, en forma irregular, una impresora de papel moneda, en un momento en que aumentaba la necesidad de imprimir más billetes y la Casa de Moneda no lograba cumplir con los objetivos de impresión.

¿Por qué ocurría esto? Porque era un indicador evidente de que la inflación tomaba vuelo.

En vez de reducir la inflación, se decidió aumentar la cantidad de papel moneda en circulación. Y algo peor: se decidió no imprimir billetes de mayor denominacion, para no legitimar la inflación en curso, y con la idea que imprimir más billetes de la misma denominación generaba la sensación de que no había tanta inflación.

En esta aberración sí fueron culpables todos: Amado Boudou, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner.

