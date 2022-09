"CFK tiene que preguntarse qué hizo para que eso pase"

Este lunes Camaño insistió en conversación con Radio Mitre: “Se debería preguntar qué hizo ella para provocar esto, más cuando ella es responsable del poder. Cualquier ser humano es capaz de hacer esa reflexión”.

Guiño a Macri y relación distante con Massa

En las dos entrevistas la legisladora puso en duda la estabilidad del Presidente Alberto Fernández; aprovechó también para hablar de su relación con Sergio Massa y lanzarle un guiño a Mauricio Macri.

image.png Sergio Massa y Graciela Camaño a los abrazos antes que el líder del Frente Renovador pacte con Alberto y CFK en 2019.

Con respecto al presidente repudió sus últimas declaraciones con medios españoles donde el mandatario aseguró que “ las escuchas de las personas que intentaron atentar contra la vida de la vicepresidenta decían que el próximo era él”. Además opinó que “nunca fue un gran dirigente político” y recordó cuando CFK lo llamó un “desapoderado”.

También habló sobre su relación con el ministro de Economía Sergio Massa. Recordar que Massa y Camaño se distanciaron cuando el líder del Frente Renovador pactó con Alberto Fernández y Cristina Fernández para sumarse a su armado, que resultó triunfador. Enfadada, la diputada dejó a su jefe político para aliarse con Roberto Lavagna en las últimas elecciones.

En esa línea dijo: “Yo creo que Massa la pifió. Ojalá que le vaya bien. Hace mucho que no hablamos”.

Por último, la peronista lanzó curiosos guiños al PRO. Expresó elogios para el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la líder del PRO Patricia Bullrich.

Sobre el ingeniero, vaticinó: “Es el dirigente de la oposición… me van a matar, con más chances en 2023″. Asimismo, vio a Horacio Rodríguez Larreta como un “presidenciable”, y sobre Patricia Bullrich mencionó: “Es un personaje. Me encanta que vaya al frente. No comparto lo que ella dice, pero estratégicamente estoy de acuerdo con lo que ella hace”.

Más contenido de Urgente24

Joyas ocultas de HBO Max: La película japonesa más absurda

YPF Energía Eléctrica entre 'monstruos de deuda' en NY

¿Sexo con chocolate? Prueba estas 5 ideas excitantes

Huelga en USA: 115 mil trabajadores ferroviarios y paro general

Filtran chats entre acusadas: "¿Cómo mandaste a ese tarado?"