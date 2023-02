Cancelan firma del juez rebelde que espera por Alberto F.

De esta manera, Ricardo Bustos Fierro habría perdido la capacidad de resolver causas, tarea en la que habría excedido sus facultades en los últimos días desde el 25 de enero, fecha en la que caducó oficialmente su cargo al frente del Juzgado N°1 de Tribunales Federales en Córdoba. No obstante, la quita de la firma no habría destrabado la situación, sino que habría blindado al sistema para no recibir más resoluciones del juez saliente.