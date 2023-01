¡Ayuda!: Streamer transmitía en vivo y le robaron, Argentina

Recuperó su celular

image.png Jinnity anunciando cómo recuperó su teléfono.

Por suerte, al cabo de unos minutos Jinnity recuperó su celular y así lo hizo saber mientras continuaba con su transmisión:

Una chica y un chico tomaron mi teléfono. Y yo no lo podía creer. La verdad que no me lo esperaba. Los corrí y eran demasiados lentos. Incluso yo los pude alcanzar. El chico intentó bloquearme, pero lo empujé y conseguí el celular