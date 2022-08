"Alcohol cero al volante": Diputados abrió el debate en Comisión

Luego remarcó que hablar de “ pequeñas cantidades de alcohol no hacen nada” es algo viejo. La OMS dice que con la primera copa de alcohol ya empieza la afectación a nuestra capacidad y que con una graduación entre 0.1 y 0.5 es tres veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que un conductor sobrio”.

7W73HPQS5BBLBCVZ5ZWJ7ULOEA.jpg Amplio apoyo logró, en comisión, el debate sobre la prohibición de consumir alcohol antes de manejar

Madres del Dolor

Otro sector altamente sensible como la asociación Madres del Dolor, que lidera Viviam Perrone, señaló su agradecimiento porque “estos proyectos son necesarios de manera urgente y permiten el debate" Más adelante agregó "Hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 personas por día en hechos viales”.

Perrone consideró que “no solamente es alcohol cero sino que se necesita educación vial y controles. No sirve de nada esta ley si no hay controles después. Se tiene que hacer carne en cada uno no conducir cuando se toma”.

“La primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina no es la droga, no es el hambre ni la delincuencia, que son todos temas importantes, sino el motivo por el que pierden sus vidas es por hechos viales y son los más fáciles de evitar”, completó la representante de las madres.

Más contenido en Urgente24:

Arde JxC: Todos contra Elisa Carrió, que echa leña al fuego

Sergio Massa: "Soltamos reservas para garantizar la energía"

La advertencia de Carlos Melconian a Massa

Aerolíneas Argentinas: Amenaza de paro y reclamo millonario

Trágica muerte en vivo de embajador saudí: Silencio total