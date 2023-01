"Para propios y para los extraños al Movimiento Nacional, la ausencia de aquellos que detentan cargos por el Frente de Todos en Mendoza, de los actos inaugurales encabezados por Alberto Fernández, además de ofender la investidura, ofenden sus cargos al igual que Rodolfo Suárez", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que "es una acción política que lejos de conciliar, los aleja de los intereses del Pueblo, y de parte de los 'propios' dividen y le hacen el caldo al radicalismo de Mendoza que sí mete en lo electoral la visita presidencial".

"Se puede disentir en muchas cosas con el Presidente pero no podemos caer en la operación gestada por Alfredo Cornejo de ofender la investidura para desgastar, son ciegos o en la omisión, acordaron", continuó.

"La acción denota enormes falencias en la formación política. La Unidad de Concepción y de Acción es algo por lo que nos caracterizamos los peronistas. La Unidad está por arriba de la opinión", fustigó.

Luego, fue más allá con las críticas a los 'propios' que faltaron al acto: " cuantos de estos tienen fotos con el Presidente agarrados del éxito electoral del 2019. Ahora que es necesario ponernos la Patria al hombro, mandan tibios comunicados y se esconden".

"Parece una ironía o un chiste pero en un año de elecciones en la que pretendemos volver a gobernar, es más bien una tragedia. Todos juntos se tomaron vacaciones...qué casualidad!!! Mal pensados", lanzó.

"Son inentendibles estas acciones/omisiones de algun@s en un año electoral??? NO", prosiguió.

De los apuntados por faltar al acto de Alberto Fernández, la única que se expresó públicamente fue Flor Destéfanis, quien le dio la "bienvenida" al Presidente a través de un posteo en su cuenta de Twitter. "Lamento no poder acompañarlos presencialmente, me encuentro esta semana de licencia junto a mi familia ya planificada hace meses. Seguramente no faltará oportunidad para que podamos encontrarnos y seguir proyectando la patria que soñamos, el lugar que nos merecemos", se excusó.

Ni Ilardo ni Fernández Sagasti se expresaron al respecto de sus ausencias, lo que genera aún más suspicacias. ¿Le vaciaron el acto a Alberto?

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1615798300216623104 Para propios y para los extraños al Movimiento Nacional, la ausencia de aquellos que detentan cargos por el Frente de Todos en Mendoza, de los actos inaugurales encabezados por @alferdez, además de ofender la investidura, ofenden sus cargos al igual que @rodysuarez. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 18, 2023

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1615798306302468096 Se puede disentir en muchas cosas con el Presidente pero no podemos caer en la operación gestada por @alfredocornejo de ofender la investidura para desgastar, son ciegos o en la omisión, acordaron. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 18, 2023

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1615798313936093184 Cuantos de estos tienen fotos con el Presidente agarrados del éxito electoral del 2019. Ahora que es necesario ponernos la Patria al hombro, mandan tibios comunicados y se esconden. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 18, 2023

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1616041828490575876 En relación al faltazo de ciertos espacios y digentes del "FdT" que justo estaban todos de vacaciones ayer, en la visita del Presidente @alferdez

(Hilo)https://t.co/YrS8x5ZC5R — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 19, 2023

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1616041846639104000 Son inentendibles estas acciones/omisiones de algun@s en un año electoral??? NO

Que @MFlorDestefanis esté con licencia es comprensible, pero la gente de prensa mandando esos twitts??

Todo eso es casual y espontáneo???

Todos queremos ganar en el 2023???https://t.co/2n24BCcuOf — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 19, 2023

https://twitter.com/RafaMoyanoMza/status/1616041853605789698 El peronismo es generoso, no mira atrás, no es sectario y excluyente. Todos podemos ser mejores peronistas, sólo hay que intentarlo. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) January 19, 2023

--------------

Más contenido en Urgente24:

Yasky: "Si baja la inflación, la oposición sabe que no tiene chances"

El juicio a la Corte, el papa Francisco y el giro "a la derecha" argentino

La "insólita negociación" que propuso Nación con los mapuches

McDonald's lanza una peculiar y novedosa metodología de pago

El PSG de Messi le gana 5-4 al Al Nassr/Al Hilal de Ronaldo