"Mendoza es Argentina, gobierne quien gobierne (...) esta obra es mejor calidad de vida para 350 mil mendocinos y mendocinas. ¿Cómo alguien puede pensar que hacemos esto, que lo empezamos hace 3 años, con un fin electoralista? El que piense eso se equivoca", insistió, replicando a Suárez.

Y le espetó al gobernador que "desde que llegamos, en Mendoza el gobierno nacional ha invertido 96 mil millones de pesos".

"La política no tiene ningún sentido si la vamos a usar para pelearnos, gritarnos y maltratarnos. Ya pusimos todos los titulares en los diarios que había que poner, paremos un poco. Empecemos ahora que podemos, que vemos un horizonte más despejado, tenemos un diálogo para hacer crecer la Argentina que necesitamos que crezca", dijo, en un mensaje a la oposición.

Ya finalizando su discurso, Alberto Fernández insistió: "lamento que Rodolfo no esté acá, creo que se equivocó, pero yo igual le mando un abrazo y espero que sigamos trabajando juntos".

"Desde hoy hasta el 10 de diciembre seguramente me van a ver hablando de política, porque difícilmente lo deje de hacer, pero me van a ver trabajando por ustedes, que es lo único que me preocupa", concluyó.

Por qué Suárez no fue al acto de Alberto

Ayer, el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, anunció que no participaría de los actos, ya que está enojado con el Presidente por una decisión que condicionó la construcción de una represa en la provincia.

En diciembre último, Fernández firmó un laudo en el que ratificó la necesidad de realizar estudio de impacto ambiental adicional para autorizar el inicio de la central hidroeléctrica 'Portezuelo del Viento' sobre el Río Colorado. Dicho estudio había sido solicitado por Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Río Negro, provincias también atravesadas por el río que junto con Mendoza conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

“Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar”, dijo el gobernador ayer en declaraciones radiales.

Suárez agregó que el laudo fue una forma “elegante” de decir que no a la construcción de la represa.

“A mi me cuesta encontrarle la explicación de la visita del Presidente cuando en Mendoza hay enojo. Eso me produce mucha molestia, como a todos los mendocinos y una forma de manifestar el enojo, lo que está pasando y ocurriendo, es no acompañarlo. No lo voy a acompañar en esta visita. Es lo que siento. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”, acotó Suárez.

La respuesta del Gobierno nacional

La respuesta del Ejecutivo nacional a Suárez llegó de parte del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro: “No recibir a un Presidente para inaugurar una obra en beneficio de los habitantes es una actitud poco democrática y antirepublicana. Parece que lo que usted no quiere, es mostrar esta obra porque atenta contra su relato de autovictimización permanente”.

"Parece que el que está en campaña es usted", dijo Wado, respondiéndole a Suárez, quien basó su inasistencia en la molestia que le ocasionó el laudo y porque consideró que Fernández "viene en modo campaña".

Alberto Fernández fue recibido esta mañana en Mendoza por el diputado provincial José Luis Ramón y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, Guillermo Carmona.

El representante del Gobierno provincial, en reemplazo de Suárez, fue el ministro de Infraestructura, Mario Isgró. Y por el peronismo estuvieron los intendentes Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz), Matías Stevanato (Maipú) y Martín Aveiro (Tunuyán).

"No estamos entre amigos para enojarnos"

Antes de que llegue el Presidente, MDZ Radio conversó con Roberto Righi, intendente de Lavalle, quien ofició de anfitrión, y criticó la postura adoptada por Suarez.

Righi remarcó que "recibirán con gusto" a Alberto Fernández e hizo hincapié en que especialmente en los departamentos rurales como Lavalle resulta dificultoso conseguir financiamiento para realizar obras públicas. "Tenemos que aprovechar la visita de cada una de las autoridades para que sepan las necesidades que tenemos", agregó.

Con respecto a la decisión del gobernador de no recibir al presidente, Righi manifestó que "no estamos entre amigos para enojarnos". Además aseguró que como funcionarios tienen la obligación de trabajar coordinadamente "más allá de los colores políticos".

"Tenemos que lograr en este país tener la grandeza para sentarnos a hablar, dialogar. Lo que nos falta a nuestra provincia es proyectar una provincia que tenga que ver con el desarrollo, con el trabajo, la inclusión de zonas rurales", subrayó.

Finalmente, el intendente de Lavalle también se refirió al conflicto por el laudo de la obra Portezuelo del Viento, motivo principal del enojo del gobernador, y señaló que los problemas se resuelven dialogando "desde el consenso y también la discusión, no enojándose o no recibiendo a un presidente".

