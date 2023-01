Licitación trucha: Denuncian a un intendente de La Cámpora

Compraron pan dulces y budines a empresas intermediarias que no son del distrito en lugar de comprarle directamente al fabricante de esos productos que está en Luján. Es como que en Mar del Plata compren alfajores Havanna a un revendedor de La Plata en lugar de comprarle a la fábrica que produce en la misma ciudad. ¿Es raro, no? Compraron pan dulces y budines a empresas intermediarias que no son del distrito en lugar de comprarle directamente al fabricante de esos productos que está en Luján. Es como que en Mar del Plata compren alfajores Havanna a un revendedor de La Plata en lugar de comprarle a la fábrica que produce en la misma ciudad. ¿Es raro, no?

El legislador explicó además el origen de las dudas que pesan sobre Boto: "¿Qué sospechamos? Que no compraron nada y para no comprometer a un empresario local en una maniobra de corrupción, simularon la adjudicación a empresas amigas para justificar la supuesta adquisición de esos productos".

La principal línea argumental de los denunciantes es la vinculación entre los budines y panes dulces de la misma marca (Nevares y Buon Natale) que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregó al municipio y los que la comuna dice haber adquirido.

Para Bugallo, "el municipio de Luján sabía que recibiría esos productos por vía de Desarrollo Social de Nación y, para obtener 8 millones de pesos, simularon la compra a empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en Mercedes". Y destacó:

¿Para qué comprar a intermediarios si le podes comprar al fabricante? Nuestra respuesta es que los panes dulces y budines nunca se compraron y en su lugar usaron los entregados por Nación para literalmente robarse el presupuesto ¿Para qué comprar a intermediarios si le podes comprar al fabricante? Nuestra respuesta es que los panes dulces y budines nunca se compraron y en su lugar usaron los entregados por Nación para literalmente robarse el presupuesto

" Es tan burda la licitación que además cuando certifican que reciben la mercadería lo hacen por un pan dulce de 400 gramos, cuando supuestamente compraron y pagaron por uno de 500 gramos. Es el mismo modus operandi de la denuncia del 2020 con las compras de alimentos en plena pandemia", recordó el legislador de Elisa Carrió.

https://twitter.com/JereRodriguezOK/status/1613947910726586390 DEJÁME EL 15%@LeoBoto gastó aprox. $ 8.300.000 en Pan Dulces, Budines y Garrapiñadas, para la "Dirección de Abordaje Territorial y Asistencia Critica" de la @munilujan.



Se compraron 8.000 Pan Dulces de 500gr a un precio por Unidad de $ 549



y AHORA LO QUE NO CIERRA

pic.twitter.com/PGBUhe7xxH — JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) January 13, 2023

En el escrito presentado este martes, Bugallo requiere que se tomen medidas para verificar su denuncia y le pide a la fiscalía que requiera informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que allane las dependencias municipales para verificar si el gobierno de Luján adquirió esa mercadería.

El diputado bonaerense afirma, por último, que "no sorprendería a nadie" si confirma la denuncia, ya que explicó que

No es la primera vez que denunciamos por bajezas similares a este intendente. En plena pandemia detectamos compras irregulares de alimentos, y tuvo que renunciar el secretario de Economía No es la primera vez que denunciamos por bajezas similares a este intendente. En plena pandemia detectamos compras irregulares de alimentos, y tuvo que renunciar el secretario de Economía

"También denunciamos anomalías en la reparación de móviles policiales, y tuvo que renunciar el secretario de Seguridad. Realmente es tragicómico que mientras Boto convoca a la misa de la paz y fraternidad en la basílica de Luján, su gobierno hacía negocios con el hambre de la gente en navidad", fustigó.

Más noticias de Urgente24

Mensaje a los mercados: Recompran deuda por más de US$1.000 milllones

Buscando al culpable de la suba del dólar blue a casi $400

El Gobierno descarta decretos: "Derrota épica" de los K y señal al Congreso

Sin techo: El dólar blue se vuelve a disparar