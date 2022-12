campora mensaje.jpg El críptico mensaje de La Cámpora.

"Les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión para que, en diciembre de 2023, el Presidente o Presidenta que asuma sea uno de nosotros. No voy a permitir que, otra vez, los que han entregado el país y lo han puesto de rodillas, vuelvan a hacerse cargo de una Argentina que le sirva a pocos", fue la frase del Jefe de Estado en lo que se interpretó como el intento de llenar el espacio que generó Cristina Kirchner al anunciar que no sería candidata “a nada” en 2023, tras su condena en la causa Vialidad.