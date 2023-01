"No es verdad que ajustamos", afirmó.

"Es cierto que muchos llegan a fin de mes agotados, pero también es cierto que en los años de quien me precedió en el gobierno, el salario real se cayó 20 puntos. Así es como se maltrata al trabajador. Estoy empecinado en que eso no ocurra, por eso dejé que las paritarias sigan funcionando, no puse techo", prosiguió.

"Los trabajadores formales le ganaron a la inflación. Tenemos el problema de los trabajadores informales que son muchos en la Argentina, y tenemos que darles una respuesta para que gocen de los mismos derechos que el resto. Pero nosotros nos preocupamos por eso. Ellos lo que hacían es recomendarles que se vuelvan emprendedores, que se hagan monotributistas, y los largaban a la buena de Dios y terminaban en bicicleta repartiendo pizzas. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes tenga un trabajo digno", disparó Alberto Fernández.

"Que no nos confundan, porque hay una prédica constante que busca desanimar, que nos hace sentir que está todo mal. Les pido que no nos desanimen, ya nos mintieron demasiado. No sé si se robaron un PBI, como ellos decían, pero se robaron lo suficiente para hacer a muchas generaciones de sus familias muy ricas. Y lo robaron a todos nosotros, porque se robaron eso, este hospital no pudo estar listo antes, ni hicieron un solo jardín de infantes de los 300 que prometieron. Porque se robaron eso los salarios se cayeron el 20%. No nos olvidemos. Lo único que nos frustró a los argentinos es ese presidente que tuvimos y que se llamó Mauricio Macri", lanzó el mandatario.

"Ahora la Argentina es otra, se pone de pie, tiene futuro y horizonte, y ahora el horizonte no nos lo van a tapar como hicieron otras veces", finalizó su discurso, en claro tono electoral.

