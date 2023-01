Enojado, un gobernador 'planta' a Alberto en su provincia

Suárez agregó que el laudo fue una forma “elegante” de decir que no a la construcción de la represa.

“A mi me cuesta encontrarle la explicación de la visita del Presidente cuando en Mendoza hay enojo. Eso me produce mucha molestia, como a todos los mendocinos y una forma de manifestar el enojo, lo que está pasando y ocurriendo, es no acompañarlo. No lo voy a acompañar en esta visita. Es lo que siento. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”, acotó Suárez, quien dijo que en representación de la provincia estará el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

Sobre el corte del diálogo, dijo que seguirá trabajando con Nación para lo que necesite Mendoza, pero diferenció la visita del Presidente al indicar que “él viene en modo campaña". "No viene exclusivamente para la gestión. Yo no me voy a prestar para esto”, marcó.

De igual manera, añadió que “seguimos trabajando y dialogando. No estamos rompiendo el diálogo. No es mi estilo ni beneficia a nadie”, agregó.

El Presidente, que estará junto al ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, se dirigirá a Lavalle para inaugurar la ampliación de la planta potabilizadora El Paramillo; y luego emprenderá viaje para hacer lo mismo con la cárcel federal de Cacheuta.

