Elección general

La encuesta luego presenta un hipotético escenario de elección general, en el que, con Santilli como candidato definido, JxC se potencia y lidera con el 33,1%, pero Kicillof secunda con el 32%. Por el margen de error de la encuesta (2,5%) el resultado es un empate técnico.

¿Cómo se resolverá esa situación de aparente equilibrio? Hasta el momento, y aunque hubo algunas insinuaciones de desdoblamiento, la elección en la provincia se producirá en simultáneo con la nacional. Por lo tanto, jugará un papel central en los comicios provinciales el candidato presidencial, por los votos que pueda traccionar (o dejar de hacerlo) al resto de la lista en un distrito en el que el corte de boleta no ha sido históricamente significativo. En un escenario tan cerrado como el que presenta la encuesta, la especulación es que la definición excederá a los candidatos locales. Cabe recordar que Kicillof fue electo en 2019 con la misma cantidad de votos que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Para Cristian Buttié, director de CB Consultora, Kicillof corre el riesgo de quedar "preso" de la eventual falta de competitividad del candidato presidencial del Frente de Todos.

"Kicilof en 2019 no consiguió un gran diferencial, no hubo un gran corte de boleta hacia su figura en relación a la fórmula Fernández-Fernández. Él puede quedar preso de que hasta el momento el FdT no tiene un candidato competitivo para que le permita un piso electoral o, por lo menos, una base que, principalmente en la 3ra sección electoral, le permita contrarrestar lo mal que le puede llegar a ir en el interior bonaerense", le dijo Buttié a Urgente24.

La encuesta de CB le adjudica al gobernador una imagen positiva del 39,2% y una negativa del 56,5%, que se amplía al 61,3% en el interior bonaerense.

En el caso de Santilli, según Buttié, el diputado del PRO "ha quedado con una buena base desde las legislativas" que le ganó a la albertista Victoria Tolosa Paz en 2021. Además, el actual diputado podría beneficiarse de la tracción de la eventual boleta presidencial de Larreta. "Larreta es el que mejor mide de JxC en el conurbano. En el GBA es donde le saca la diferencia al resto, que se empieza a achicar a medida que nos metemos en el interior de la provincia y el país", explicó.

"En ese sentido, vemos a un Kicillof que va a tener un desafío importante en el caso de que las elecciones fueran juntas; pero con estos números, tampoco sería descabellado que la elección vaya despegada de la nacional", considera Buttié en medio de un pelotón de provincias que ya desvincularon su calendario del nacional.

Aunque aclaró que no es "una hipótesis fáctica" hoy el desdoblamiento, Buttié insistió en que no sería "descabellado" que se produzca "ya que muchos intendentes van a estar trabajando más en lo local, vecinalizando la elección, más que nacionalizándola o provincializándola", dijo.

