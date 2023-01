"Parásitos y garroneros": Ishii provoca a los piqueteros

“En el Norte no pueden cosechar por la falta de mano de obra, los planes sociales no dejan que la gente trabaje, no se puede llorar más, salgamos a laburar, acá nunca hubo un diciembre tan tranquilo como este, son mentiras que la gente tiene hambre, que está muerta de hambre, no le hagan creer al Presidente que está todo mal”, añadió.

Las declaraciones de Ishii se dieron al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti del partido bonaerense de José C. Paz y donde se anunció la finalización de las primeras 2838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

En el acto estuvieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el presidente Alberto Fernández.

