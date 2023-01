Respuesta

Este jueves (19/1), Suárez explicó por qué no fue parte del acto oficial con el Presidente: “Nunca me llamó nadie de presidencia”, aseguró.

Pero confirmó que no participar “fue una decisión meditada, no fue un error”.

La razón de Suárez es el polémico proceso licitatorio de la obra Portezuelo del Viento que “lo habíamos llevado adelante y estábamos a punto de adjudicar”.

“El último día del año dijo que no a la obra porque que había que someterlo al Consejo de Gobernadores del COIRCO. El tema es que ahí las decisiones se toman por unanimidad, por lo cual es prácticamente decirnos que no a la obra por la negativa sistemática de La Pampa”, explicó a Perfil.

rodolfo suarez.jpg El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, muy enojado con Alberto Fernández.

“La decisión del Presidente es para congraciarse con La Pampa que son del mismo espacio político. Pero esta es una obra para el país, por eso tengo mucha bronca”, profundizó en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: “Los estudios están aprobados y la licitación está a punto de adjudicarse. Pero el presidente, ante un pedido de La Pampa, que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente, dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero someterlo al Consejo de Gobernadores, donde solamente se decide por unanimidad. Y La Pampa nunca va a decir que sí, porque es una postura histórica decir de estar en contra de cualquier obra que haga sobre sus ríos la provincia de Mendoza, como lo hace también con San Juan”.

“A esto se suma que hasta el lunes nadie me había invitado. Recién el martes llamaron para pedir helicópteros y vehículos de logística. Ahí lo llamé a Julio Vitobello y le dije que no lo iba a acompañar al Presidente”, amplió.

“Era inoportuna su visita ya que había una indignación importante porque hace 15 días sacó el laudo, e incluso el Frente de Todos repudió su accionar”, indicó.

Chile y destrato

Suárez también se quejó de que Alberto Fernández “nunca me invitó a Chile a participar, y siendo el gobernador de Mendoza eso es insólito. Sumado a que somos la provincia más perjudicada en cuanto a los fondos discrecionales de la Nación. Son cosas que rozan la dignidad y no se puede ser hipócrita”.

image.png Alberto Fernández en Mendoza, con funcionarios nacionales y algunos intendentes peronistas pero sin las principales figuras del peronismo local. (Foto: Presidencia)

“Hay un destrato del Presidente, por eso mi forma de protestar fue no ir al acto. Si hubiera ido ustedes no me habrían llamado para contar todo lo que está pasando”, concluyó sobre el tema.

Qué dijo Alberto

El presidente Alberto Fernández dijo sobre Suárez el miércoles: "hubiera sido muy bueno que el gobernador estuviera acá con nosotros, tal vez alguien le confundió. Yo no estoy haciendo campaña acá, estoy recorriendo el país tratando de escuchar a los habitantes de mi patria y tratando de llevar soluciones, eso es lo que hago".

Y continuó: "tal vez interprete un video o un discurso mío, como podemos tener todos, como un discurso de campaña pero eso es una interpretación, porque yo tengo una sola preocupación y es que la Argentina se ponga de pie y no vuelva a caerse".

