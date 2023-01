El juicio a la Corte, el papa Francisco y el giro "a la derecha" argentino

Ojea ya había advertido a la dirigencia política a fines de 2022 sobre "no pensar solo en preservar los intereses personales, partidarios y electorales", sino buscar "consensos básicos" para superar los "problemas urgentes del país". La aclaración sobre llevar adelante esa tarea "en el máximo respeto a la Constitución Nacional" despertó suspicacias ya que en esos días se debatía el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con el reparto de la coparticipación federal y si el Gobierno iba a desconocer la decisión, una de las que motivó el pedido de juicio político de los integrantes del máximo tribunal.

Los abogados católicos, liderados por Pedro Javier María Andereggen, se refirieron al intento del Gobierno de desconocer el fallo de la Corte a través de "mecanismos espurios" que "atentan contra instituciones básicas para el funcionamiento de la República, como la división de poderes y el respeto irrestricto de las resoluciones judiciales".

¿Qué opina Francisco?

¿La posición de esta entidad que fue divulgada por la agencia de noticias del Episcopado reflejará la posición de la misma institución y, en última instancia, la del papa argentino? La respuesta está sujeta a especulaciones porque no ha habido un pronunciamiento desde Roma al respecto. No obstante, hay quienes afirman que "las instituciones no se pelean con las instituciones, sino que negocian; y la Iglesia Católica es una institución", por lo que dan por hecho que el Papa no aprueba la avanzada del Gobierno Nacional contra la Corte.

Además, recuerdan el distanciamiento del Sumo Pontífice con Alberto Fernández. Es más, en su afán de no perder sectores populares, Francisco estaría atento al giro "hacia la derecha" que estaría experimentando la Argentina tras la frustrada experiencia del Frente de Todos. Más si se trata de posiciones en contra del aborto legal. En ese sentido, recuerdan su buena relación con la ultraderechista italiana Giorgia Meloni.

Francisco-Lorenzetti.jpg El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti junto al papa Francisco en el Vaticano, en febrero de 2022.

Por otro lado, Francisco ha tenido gestos de acercamiento a la Corte. En febrero de 2022 recibió en el vaticano al ministro Ricardo Lorenzetti. Se dijo entonces que "la conversación estuvo enfocada exclusivamente en la cuestión ambiental". Pero no faltaron las foto.

La presunta distancia que el Papa con el Frente de Todos es algo que sería percibido dentro del propio oficialismo. No por nada, el diputado Eduardo Valdés, exembajador en el Vaticano y ferviente impulsor del juicio a la Corte aseguró este mismo jueves a radio Perfil: "El Papa recibe más gente de la oposición que del oficialismo".

