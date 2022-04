"Nunca pensamos que la solución pasaba por ajustar la educación, la ciencia o la tecnología. Nunca pensamos que la solución pasa porque los que reciben la tarjeta alimentar no reciban más recursos cuando los están necesitando", se defendió el mandatario.

"Hemos dado demasiadas muestras de que no estamos postergando a la Argentina. En la educación básica, con los programas que hemos lanzado de becas para terminar el colegio secundario. También garantizando la paritaria docente para que no tengamos conflicto y los docentes enseñen. Esto lo único que demuestra es que en la cabeza nuestra no hay otra cosa más que seguir pensando en el crecimiento y el desarrollo económico", puntualizó.

Respecto de la inflación, Fernández argumentó: "Estamos en medio de una situación muy compleja, porque no dejamos de advertir los problemas que vivimos en materia inflacionaria. Estamos buscando herramientas, porque hay un conflicto mundial que ha complicado mucho ese escenario. Los precios de los alimentos y la energía volaron, y eso para nosotros también es un problema".

En otro tramo de su discurso, el Presidente afirmó que el país está dando "un paso hacia la mejor Argentina, la del desarrollo", y completó: "Estamos convencidos de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos permite alcanzar un mejor futuro y desarrollar aspectos de la economía que de otra manera descuidaríamos".

"Todo sería insuficiente si el Estado no toma cartas en el asunto y da recursos suficientes para que todo esto ocurra. Lo que hemos visto es que eso había quedado muy descuidado en los últimos años", afirmó Fernández al encabezar el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

