Al final, Javier Milei se vacunó: Su explicación

Convencido de que la inoculación contra el coronavirus no debe ser obligatoria, sostuvo que en su momento prefirió no aplicarse la vacuna porque no integraba los grupos de riesgo y porque fue siempre “un tipo que se cuidó mucho”. Lo contrasta con aquello que les sugirió a sus padres y que también contó en el debate de los candidatos en TN: "ellos integran los grupos de riesgo, no les diría ‘pasá de largo’. Les recomendé que se se vacunen porque si se equivocaban, se morían. Yo, si me contagiaba, iba a estar diez días sintiéndome mal”, cree.