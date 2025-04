"A Javier Milei lo manipuló el entorno hacia un proyecto de poder"

“El populismo tiene fortaleza aún en el conurbano bonaerense”, advirtió.

“Lo que hicimos desde ayudar a ganar, fiscalizar, ayudar con la ley bases, que no se caigan vetos, o el DNU (del FMI) no lo hizo ninguna oposición en la historia argentina…la mejor manera de ayudar a que las ideas de Milei tengan éxito es votar al Pro porque va a tener a los mejores diputados ”, prosiguió.

“El que puede arreglar los problemas nuevos de la Ciudad es el equipo del PRO. Si hay problemas, el equipo del PRO está al tanto y los está resolviendo”, expresó en relación a las elecciones a legisladores de la ciudad.

"A Milei lo manipularon"

"No lo veo desde fines de agosto del año pasado" a Milei. "Todo lo que soñamos con Milei nada sucedió...el entorno lo manipuló hacia un proyecto de poder donde pone la energía donde no hay que ponerla, hay muchas provincias feudales donde no se siente ni un vientito de cambio. La Rioja tiene a los Menem trabajando con ellos, debería estar en las prioridades de sacar al populismo".

Y volviendo a la elección porteña y la falta de acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza (LLA) culpó a Karina Milei por su búsqueda de un proyecto de poder: "Es energía perdida. Esta división hará que aparezca un kirchenerismo competitivo en la Ciudad". "No mostraron capacidad de armar equipo ni estar listos para gobernar la Ciudad", dijo sobre LLA.

--------------

Más noticias en Urgente24:

"Vamos rumbo a una recesión global; cambia el juego y se complican Vaca Muerta y la soja"

Paro general del jueves 10/4: Cómo funcionarán las aerolíneas

The Beatles: Un libro destapó toda la verdad entre John Lennon y Paul McCartney

China va por la batería de 50 años de duración: Cómo funciona