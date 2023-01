$360 el dólar blue: Más emisión monetaria y 'platita de arriba'

El malestar económico no es obra de la fuga de capitales y plata no declarada (pese a que es una variable), dinero que no se reinvierte en nuestra nación, siendo no más que una visión simplista que no repara en que a veces es la única alternativa dado el ahorcamiento de la AFIP y las grandes cargas impositivas que corren a cuenta propia de los empresarios y dueños de pymes que aún siguen apostando heroicamente al país y generando puestos de trabajo.