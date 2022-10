¡Netflix lo logró! Ganó 2,4 millones de nuevos suscriptores

Las acciones de la empresa subieron +14% en las operaciones posteriores al cierre tras los resultados. Hasta el martes 18/10, las acciones de Netflix habían bajado un 60% en lo que va de 2022.

Es obvio que Netflix creció fuerte en la pandemia y le resultó complicado la vida luego de las cuarentenas globales y la aparición de competidores muy fuertes. t

Netflix había atraído 4,4 millones de nuevos clientes en el 3er. trimestre de 2021, y los 8,3 millones que agregó en el 4to. trimestre de 2021 fue casi el doble de los 4,5 millones que la compañía espera ganar en el período final de 2022. La vida es más dura, obvio. En ese contexto, mucho importa la tendencia.

Netflix había 223 millones de suscriptores a finales de septiembre.

Todas las empresas en el negocio de la transmisión se enfrentan a una competencia profunda y luchan por sumar nuevos suscriptores, lo que hace que sea más importante garantizar que generen la mayor cantidad de ingresos posible de sus espectadores.

En su carta a los inversionistas, Netflix dijo que estaba comenzando a ver que algunos de sus competidores subían los precios y otros frenaban el gasto en contenido.

Si bien es temprano, estamos comenzando a ver este mayor enfoque en las ganancias. Nuestra mejor estimación es que todos estos competidores están perdiendo dinero en la transmisión.

Pero Netflix es rentable. La compañía dijo que tenía una ventaja competitiva sobre sus rivales porque se enfoca únicamente en el streaming.

reed-hastings.jpg Reed Hastings, quien hizo grande a Netflix.

Lo que viene

Netflix está en el proceso de ejecutar 2 importantes cambios estratégicos en un esfuerzo por aumentar sus ingresos y su base de suscriptores:

su primer nivel de contenido con publicidad, lo que ayudará a aumentar los ingresos promedio por suscriptor que trae Netflix. La semana pasada, la empresa informó que lanzará el servicio en noviembre y cobraría US$ 6.99 por mes. Netflix dijo que espera que el nivel de anuncios proporcione ingresos y ganancias significativos, y señaló que hasta ahora ha recibido un gran interés de los anunciantes;

medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas y hacer que los espectadores que comparten cuentas paguen para hacerlo. La compañía ha probado diferentes enfoques para que los hogares paguen más por compartir y dijo que planifica implementar una política de compartir en 2023.

Netflix afirmó que facilitaría a las personas que comparten cuentas de Netflix crear "subcuentas" o "miembros adicionales" si desean pagar por familiares o amigos en sus cuentas.

A principios de semana, la compañía dijo que los clientes de todo el mundo ahora pueden exportar sus perfiles de visualización a nuevas cuentas sin perder sus preferencias, listas de visualización e historial de visualización, para obtener su propia cuenta más fácil.

Netflix agregó miembros durante el trimestre de septiembre,

104.000 nuevos clientes en USA y Canadá,

1,43 millón en Asia.

Hoy día la base de clientes de Netflix en la suma de Europa, Medio Oriente y África es más grande que en USA y Canadá aún cuando América del Norte sigue siendo su mayor mercado por ingresos.

Los ingresos de Netflix crecieron +5,9% hasta los US$ 7.930 millones, mientras que el beneficio neto cayó 3,5% hasta los US$ 1.400 millones.

El margen operativo de la empresa cayó a 19,3% cuando el año anterior fue de 23,5%.

Netflix atribuyó esto a la apreciación del dólar estadounidense en relación con otras monedas. Entonces, los ingresos en monedas de otros países, cuando son convertidas a dólares le provocan una recaudación menor.

Se espera que el impacto del tipo de cambio pese aún más en el margen operativo de la empresa en el 4to. trimestre: Netflix espera que sea del 4,2%, en comparación con el 8,2% del año anterior.

El último trimestre es cuando Netflix tradicionalmente gasta más en contenido y marketing.

Netflix Corea.jpg Corea del Sur es un gran mercado de generación de contenidos para Netflix.

El mercado

La tasa de deserción de clientes en los servicios de transmisión premium del streaming aumentó a 5,7% en agosto, según la firma de investigación de suscripciones Antenna, frente al 4,9% del año anterior.

Alrededor del 20% de los suscriptores de servicios premium (Netflix, Disney+, Hulu, AppleTV y HBO Max, entre otros), cancelaron 3 o más suscripciones a diferentes servicios en los 2 años hasta agosto, según Antenna.

“La mejor manera de reducir la rotación es mantenerlos entretenidos”, dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Entre julio y septiembre, Netflix lanzó una serie de programas populares, incluido

'Stranger Things: Season 4',

'Dahmer—Monster: The Jeffrey Dahmer Story',

'Virgin River (4ta. temporada)',

'Cobra Kai' (5ta. temporada), y

las películas 'The Grey Man', 'The Sea Beast' y 'Purple Hearts'.

La programación en idiomas diferentes al inglés que atrajo a una gran audiencia durante el trimestre incluyó la serie de Corea del Sur 'Extraordinary Attorney Woo' y el thriller 'Loving Adults', de Dinamarca.

Sarandos dijo que 'Extraordinary Attorney Woo' es un ejemplo de cómo el contenido de un mercado no estadounidense (Corea del Sur) se hizo popular en todo el mundo.

Netflix lanzará la 5ta. temporada de 'The Crown' y las películas 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' y 'The Good Nurse'.

Los videojuegos llevan 1 año en su plataforma, y Netflix dijo que le tomaría varios años saber qué les gusta a los jugadores, aunque dijo que estaba viendo algunas señales alentadoras.

La compañía dijo que tiene 55 juegos más en desarrollo además de 35 juegos en operaciones.

